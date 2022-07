Blasi-Totti nel ciclone, la reazione di “Verissimo” ha scioccato molti: chi se lo aspettava?

Come comportarsi di fronte la fine di un matrimonio? Il programma di Silvia Toffanin ha scelto di reagire così alla notizia della separazione.

Si tratta di un mito che chiude i battenti, un matrimonio da favola che sapeva di eterno ma che invece ha disilluso tutti gli italiani che tifavano per loro come fossero stati un trofeo di Champions da portare in parata. Eppure quel trofeo ora è da mettere in cantina, ed i tifosi devono tornare a casa e smettere di festeggiare visto che i giochi si sono chiusi nel peggiore dei modi.

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi è tutto finito e neppure 20 anni insieme e tre figli hanno potuto salvare la relazione naufragata sotto il peso di tradimenti, monotonia e segreti inconfessabili.

Dopo la fine shock del loro matrimonio, i due ormai ex coniugi hanno già raggiunto un accordo di separazione che velocizzerà le procedure dividendosi i beni e le proprietà comuni. Una questione che sembra diventata di dominio pubblico visto che tutti ne parlano e commentano la questione che pare aver ormai calpestato quella Hunziker-Trussardi.

All’interno di questo calderone si fa notare anche la reazione di “Verissimo” che ha sorpreso tutti per il modo con cui ha affrontato la faccenda.

“Verissimo” e Silvia Toffanin sulla stessa lunghezza d’onda, la reazione sconvolge

Silvia e Ilary sono amiche da ormai 20 anni, dai tempi di “Passaparola” quando ballavano sul palco di Canale 5 accanto a Gerry Scotti. Un’amicizia la loro che si è mantenuta solida nel tempo e che più volte abbiamo avuto modo di constatare anche nello studio di “Verissimo” quando la showgirl è stata intervistata dalla moglie di Pier Silvio.

Silvia da vera amica ha evitato di dire la sua sull’accaduto, nessun post social e neppure nessuna dichiarazione pubblica per non invadere la sfera privata della coppia che a suo avviso forse dovrebbe restare il più serena possibile in questo momento così turbolento.

Anche “Verissimo”, sempre in prima linea nel raccontare anche tramite social i fatti di attualità si è uniformato alla scelta della sua conduttrice portando avanti la via del silenzio stampa e limitandosi ad un solo post con la foto di Ilary e Francesco.

Forse per una volta ci viene da credere che la scelta di fare numeri e rispettare l’audience non sia la questione primaria ma piuttosto il sentimento ed il rispetto umano che prima di tutto dovrebbe rispettare una scelta (forse molto sofferta e non presa a cuor leggero) di due persone che per molti anni hanno condiviso una parte della loro vita. Brava Silvia!