In queste ore circola una notizia su Chanel Totti, tutti si stanno chiedendo dove sia la verità dal momento che la cosa risulta alquanto strana.

Travolta dagli eventi, Chanel Totti è volata in Africa per un safari con mamma Ilary. Gli ultimi giorni sono stati decisamente pesanti, la separazione dei genitori e qualche rumors di troppo hanno messo a dura prova la 15enne.

Chanel è molto seguita sui social, il suo profilo Instagram vanta milioni di follower che la sostengono con amore ed amicizia seppur in modo virtuale. L’ultima novità ha davvero straziato il cuore di tutti ma è bene precisare che Chanel non lo farà.

E’ tutta una bufala, Chanel non lo farà ed i fan ci rimangono male

Una domanda circolava sul web, Chanel Totti parteciperà al programma Il Collegio 7? Tutti speravano fosse vero ma in realtà è una bufala. Ecco come stanno davvero le cose sulla primogenita di Francesco ed Ilary.

Da due settimane sono iniziate le riprese del fortunato programma televisivo Il Collegio, giunto alla settima edizione e trasmesso su Rai 2. Il tutto andrà in onda il 27 settembre ed i fan non vedono l’ora dal momento che ci saranno molteplici novità.

Sul web impazzano i primi nomi e tra questi è spuntato anche quello di Chanel Totti, figlia dell’ex calciatore e della presentatrice Ilary Blasi. In molti avevano commentato lo scoop, “Non avevano detto che le persone già famose non potevano partecipare?”, “Come fa Chanel a partecipare?”, “Era ora, che bella notizia” e così via.

Come volevasi dimostrare è una fake news, la primogenita di casa Totti non parteciperà al programma.

Per molti fan il sogno svanisce, erano tantissimi a voler vedere la ragazza protagonista delle vicende collegiali su Rai2. Di certo quest’anno non parteciperà ma ciò non vuol dire che il programma sarà off limits per Chanel anche negli anni a venire. Sulla vicenda vi terremo aggiornati.