Chiara Ferragni, pantaloni da urlo: il costo e il modello da perdere la testa

Chiara Ferragni ed i pantaloni bianchi in barca. Lei li indossa ed è subito tendenza: ecco di quale modello si tratta

Tempo di estate, mare, vacanze e relax anche per Chiara Ferragni che negli scorsi giorni è volata in Grecia con i suoi amici storici. Ha lasciato a casa il marito Fedez ed i suoi piccoli, Vittoria e Leone, al mare con la nonna Maria di Guardo.

Zero pensieri e solo tanto divertimento per l’imprenditrice digitale che si è presa un momento tutto per sé da dedicare ai suoi amici di sempre che nonostante la sua notorietà non ha mai abbandonato. E ovviamente anche se in vacanza non potevano passare in secondo piano i suoi look, come sempre studiati nei minimi dettagli.

Spicca certamente il bianco, il colore per eccellenza dell’estate ma c’è un paio di pantaloni che fanno tendenza. Ecco quali sono.

Chiara Ferragni ed i pantaloni bianchi: tutti i dettagli sul look

Chiara Ferragni non rinuncia al super trendy bianco-estate per la sua vacanza greca tra top e pantaloni che sono stati subito attenzionati dai fan. In particolare il paio di pantaloni sfoggiati in barca in un attimo è diventato il capo must-have dell’estate.

Si tratta di un modello leggero, comodo ma anche molto chic pur restando nel mood della vacanza. Si tratta dei pantaloni firmati Alberta Ferretti che sono impreziositi da una lavorazione in pizzo San Gallo sulle cosce. Torna indietro nel tempo la moglie di Fedez e regala a tutti un look che ricorda un po’ gli anni Duemila con un ricamo sofisticato che arricchisce il capo pur mantenendo leggerezza e delicatezza.

E così insinua anche la curiosità dei fan con una sorta di vedo-non vedo molto chic e senza cadere nel volgare. Ecco che così la Ferragni inserisce anche un pizzico di sensualità mostrando la sua anima di femminilità tra romanticismo e sexy appeal.

L’influencer ha abbinato ai pantaloni un top dello stesso colore, con scollo importante e dettagli sangallo che lo richiamano per un total white fantastico. Il costo dei capi non è noto ma trattandosi di una delle firme più importanti dell’alta moda italiana sarà certamente di livello. Chiara non ha di questi problemi e può permettersi questo e molto altro.