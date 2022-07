Due ristoratori italiani trovati ricoperti di sangue: è giallo sul caso

E’ accaduto nel seminterrato di uno dei due locali che Gianni e Rosario conducevano insieme. Scene drammatiche: indagini in corso per il caso

E’ giallo il caso dei due ristoratori italiani trovati senza vita e ricoperti di sangue nel seminterrato del ristorante. A seguito di una segnalazione partita da un parente dei due ristoratori aveva allertato la polizia locale facendo presente che nella pizzeria Valle qualcosa non andava bene. La polizia è intervenuta subito e dopo aver tentato di aprire la porta ha dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco a sfondare la divisione. Le scene trovate nella cantina del ristorante sono agghiaccianti: i corpi dei due ristoratori sono stati trovati in un mare di sangue.

Si tratta di Gianni Valle e Rosario Lamattina, il primo originario di Caggiano, in provincia di Salerno, il secondo di Roccagorga in provincia di Latina, nel Lazio. Due italiani che come tanti altri, aveva deciso di aprire un’attività commerciale in Germania. Si tratterebbe, secondo quanto riporta Leggo e come riporta SWR in una nota di un caso legato ad una feroce lite che sarebbe finita con coltelli e armi del caso.

Secondo gli indizi non si tratterebbe di omicidio-suicidio: indagini in corso sul caso

Aperte quindi le indagini a scoprire le dinamiche del caso. Sui due corpi sono state disposte le autopsie per capire meglio la vicenda. Non sarebbe ancora chiaro come i due siano arrivati a tanto ma dalla scena del crimine emergono diverse tipologie di armi tra coltelli, vetri rotti e forbici.

Un caso che però farebbe escludere la pista dell’omicidio-suicidio ma è ancora tutto da valutare. Gianni Valle gestiva in Germania due pizzerie, una co gestita con il fratello e una con Rosario Lamattina.

Secondo i media locali e come riporta Leggo, uno dei due locali sarebbe stato venduto di recente e forse proprio per motivi economici i due erano venuti alla lite. Si attendono gli esiti delle autopsie disposte per verificare la dinamica dell’accaduto.