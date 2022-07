Gravissimo incidente: perde il controllo e l’auto si ribalta, 21enne muore

Un gravissimo incidente è avvenuto alle prime ore di questa mattina, 14 luglio, strappando la vita a una 21enne. Tutto è accaduto a seguito dell’impatto della vettura a cui era alla guida contro un muretto.

21 anni, intenta a guidare una Smart, quando qualcosa è andato storto. Un tragico incidente è avvenuto lungo la provinciale Ostuni-Ceglie Messapica, nel brindisino: la giovane alla guida ha perso il controllo dell’autovettura, tanto che si è capovolta diverse volte, colpendo un muretto. A seguito dell’impatto il suo corpo è finito nella campagna dove è stato ritrovato.

Immediato l’intervento delle forze dell’Ordine e dei soccorriti, tuttavia vano. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. Tutto è accaduto intorno all’alba, a pochi km dal centro di Ostuni, all’altezza di contrada Traetta. Lungo la conosciuta provinciale si è consumata la tragedia a seguito della quale la macchina si è accartocciata.

Perde il controllo, l’auto si ribalta: gravissimo incidente

Giovane e figlia di un noto professore molto conosciuto nella zona. La 21enne mancata questa mattina all’alba, 14 giugno, portava un cognome famoso nella zona.

La giovane viaggiava sulla sua Smart quando l’incubo si è verificato: lo schianto è stato fatale e ha fatto scattare nell’immediato la chiamata ai soccorritori. Tra polizia, ambulanze e vigili del fuoco, la strada è stata chiusa al traffico nell’immediato.

La macchina è stata ritrovata schiacciata e il corpo della giovane nella campagna: dai primi accertamenti sembra che fosse sola in auto.

Tutto è accaduto a seguito di uno scontro su un muretto a secco che delimita la carreggiata: l’impatto è stato talmente forte che la macchina si è schiacciata e la giovane è schizzata fuori.

Finita nei campi il suo corpo è stato ritrovato dalle forze dell’ordine. Una tragedia che ha portato via per sempre la vita alla giovane, figlia di un professore molto conosciuto nella zona. Intanto sono partite le indagini in merito alle dinamiche dell’incidente, avvenuto a pochi km da Ostuni che ha gettato gli abitanti della zona in un dispiacere totale per la perdita della giovanissima.