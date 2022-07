Lidl, il caldo lo combatte così “stendiamo un velo, ma non pietoso” – FOTO

Lidl: l’alleato contro il caldo è realtà. La catena tedesca ha dato una risposta nel pieno del suo stile, qualità ad un piccolo prezzo

L’estate che stiamo vivendo è caldissima e se le giornate continueranno come quelle che abbiamo vissuto, quella del 2022 supererà di gran lunga l’estate del 2003, tra i periodi più torridi degli ultimi anni. Ecco che tra chi può andare in vacanza e chi approfitta della domenica libera per rilassarsi e cercare un po’ di frescura, non mancano le gite fuori porta, anche se piccole.

E Lidl che è sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti ha appena lanciato un prodotto che farà da alleato per combattere il caldo. Qualcosa di veramente super che sta già entusiasmando parecchio i clienti, sia quelli più fedeli che non.

Ancora una volta la catena di supermercati tedesca ha saputo captare le esigenze del momento e dare una risposta che come sempre, nel suo stile, è piena di qualità ma senza eccessi nel prezzo. Vi sveliamo di cosa si tratta.

Lidl, il caldo si combatte con LEI

Come combattere il caldo nelle giornate fuori porta? Con il nuovissimo prodotto lanciato da Lidl attraverso i suoi social. È bastata una foto e pochissime righe per descriverlo per far partire la corsa alle domande con maggiori info.

Si tratta di una tenda da sole da campeggio ma non solo. Un comodissimo gadget da poter montare in modo pratico e veloce e ricreare una zona d’ombra sotto la quale rilassarsi.

“Sull’afa di questo periodo stendiamo un velo, ma tutt’altro che pietoso! ✨ Con la nostra efficacissima tenda a vela parasole ti godi tutto il fresco possibile nelle tue gite fuori porta di quest’estate. ☀️” così recita lo slogan che accompagna su Instagram l’immagine del prodotto, efficace ed esteticamente anche molto carino.

Il prezzo? È la prima cosa che chiedono gli utenti e come sempre la risposta non è deludente: solo 19,99€ ed è già disponibile in tutti i punti vendita del Bel Paese come hanno specificato gli addetti del servizio clienti Italia. La curiosità impazza e le domande arrivano a fiumi.