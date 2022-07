La showgirl italiana infiamma il Web con le sue curve roventi: gli scatti super hot lasciano a bocca asciutta il pubblico social.

Miriana Trevisan, iconica bellezza degli anni 90′, dal debutto nel programma “Non è la Rai” nel 1991, ne prosegue la collaborazione per tre edizioni consecutive. L’esordio nel programma cult ideato da Gianni Boncompagni segna l’inizio della carriera da showgirl.

Tra stacchetti e pubblicità, è l’importante rapporto professionale con il compianto condutture italo-americano Mike Buongiorno a far innalzare la carriera della bella Miriana. Da valletta a conduttrice, la Trevisan prova a brillare anche nel mondo teatrale e cinematografico.

La luce dei riflettori, tuttavia, non accompagna il novizio cammino recitativo e anche le apparizione nel mondo dello spettacolo diminuiscono notevolmente. Ma le sorprese sono sempre dietro nuove porte.

Un nuovo percorso si apre per Miriana: la maternità. Nel 2009 l’ex coppia Miriana-Pago ha coronano il loro amore con il figlio Nicola Settembre.

Il costume non contiene le forme di Mirana: che fisico! -FOTO

È “l’intuito femminile” ad essere il “centro del cammino delle donne”; questa la citazione trascritta nella didascalia della showgirl. Sicuramente in primo piano, nelle foto, c’è ben altro.

L’impatto, impossibile da evitare per lo sguardo, è con le curve esplosive che con visibile tensione trattengono il costume intero della sensualissima Miriana. Gli scatti decisamente hot visibili sul profilo ufficiale Instagram della showgirl rendono l’aria bollente. Il lato B al centro delle foto manda il tilt le piattaforme social.

Miriana Trevisan sa come emergere tra i riflettori della camera fotografica e non solo. Già durante la partecipazione al programma Mediaset “Grande Fratello” 2021, la showgirl ha attirato l’attenzione per la storia d’amore nata tra gli studi televisivi.

Dopo la fine del matrimonio con Pago, nel 2013, l’ex gieffina ha tenuto tutti in sospeso per la sua nuova fiamma. Un fuoco fatuo quello dell’amore nato nel programma della Mediaset tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, al punto da determinare precocemente una rottura.

Shooting fotografici, lato B da capogiro e sensualità presente da ogni prospettiva rivelano il fisico scolpito della bella Miriana.

La showgirl che ha sedotto negli anni Novanta il pubblico italiano, continua a far perdere la testa per la sua bellezza mozzafiato. Voi che ne pensate?