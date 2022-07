Silvia Toffanin interviene sulla separazione tra Totti e Ilary. Il suo gesto non passa inosservato e dal web applaudono

Sono tre giorni che non si parla d’altro, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha scosso l’Italia, loro che da sempre hanno rappresentato l’emblema della famiglia vera ed unita anche nello showbitz. È caduto un idolo, si è spezzato per tutti un punto di riferimento.

Dagospia aveva anticipato il lancio di un comunicato congiunto da parte della coppia per comunicare ufficialmente la decisione. In serata, poi, mentre tutti aspettavano, sono arrivati invece due comunicati separati, molto concisi e lapidari nei quali si chiede privacy evitando la speculazione.

Ed è così che non si è smesso di parlarne tra indiscrezioni bomba ed immagini “rubate” che mostrano l’ex calciatore a casa di Noemi, colei che sarebbe la sua nuova compagna. Ed in tutto questo Silvia Toffanin, grandissima amica di Ilary Blasi come si è comportata? La reazione di lady Berlusconi ha lasciato tutti di stucco.

Silvia Toffanin e la separazione di Totti e Ilary, decisione clamorosa

Silvia Toffanin ed Ilary Blasi sono amiche da vent’anni, dai tempi di “Passaparola” dove si sono conosciute quando facevano le letterine. Ogni comunicazione importante e intervista esclusiva Ilary l’ha sempre concessa alla sua cara amica nel salotto di “Verissimo”.

Proprio lì, infatti, aveva parlato per la prima volta questo inverno per smentire le voci di una presunta crisi e di una imminente separazione col marito che si erano già diffuse. Davanti alla sua Silvia, Ilary aveva rispedito tutto al mittente con molta forza accusando i giornalisti. Oggi, invece, appare evidente che le cose erano proprio in quel modo e la rottura è stata inevitabile.

E proprio la compagna di Pier Silvio come si è comportata in questa occasione? “Verissimo” non è in onda, certo, siamo in piena estate, ma la pagina Instagram del programma di Canale 5 è sempre molto attiva e racconta i principali fatti che accadono nel mondo dello spettacolo.

Sulla separazione tra Totti e Ilary però non c’è stato nulla, il vuoto. Neppure un solo post per riportare la notizia, niente di niente. Silvia Toffanin ha scelto dunque di non parlare dell’accaduto rispondendo alla richiesta di privacy lanciata dalla sua amica.

Su Twitter non mancano i commenti a questa scelta e c’è chi sottolinea che la Toffanin, a differenza di qualcun altro, si è coportata da vera amica: “è stata una vera amica Silvia Toffanin a differenza di chi non solo le ha rubato la conduzione ma ha anche pubblicato in prima pagina l’amante del marito”.