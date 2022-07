Stati Uniti in lutto: e’ morta Ivana Trump

E’ morta la ricca ereditiera, ex moglie del presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump. I motivi del suo decesso.

Ivana Zelníčková, in arte Ivana Trump, nata in Repubblica Ceca il 20 febbraio 1949. Fotomodella, sale alle cronache per aver sposato il magnate americano dell’edilizia Donald Trump.

E’ stata la prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, sposati dal 1977 al 1992 hanno avuto tre figli: Donald Jr., Ivanka e Eric.

Ex modella e donna di affari, prima del magnate americano era stata sposata con l’amico austriaco Alfred Winklmayr e dopo il divorzio da Donald Trump è convolata a nozze altre due volte, nel 1995 con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli e nel 2008 con un altro italiano, Rossano Rubicondi, dal quale chiese il divorzio prima della morte dello stesso, avvenuta nel 2021.

Il matrimonio con quest’ultimo fu da 3 milioni di dollari, con 400 invitati e fu ospitato dall’ex marito Trump nella sua tenuta di Mar-a-Lago. La figlia Ivanka fu la sua damigella d’onore.

La donna al momento del decesso aveva 73 anni.

Le parole di Donald Trump

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Fabrizio Frizzi, prima di andarsene l’intervento con cui aveva salvato la “sorella”: la verità è emersa solo ora

A dare la notizia del decesso è stata la famiglia stessa. Donald Trump ha rilasciato tale dichiarazione tramite un messaggio sul suo social Truth Social: “Sono addolorato nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che Ivana Trump è morta nella sua abitazione a New York”.

“È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana”, ha concluso il 45° Presidente degli Stati Uniti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Gravissimo incidente: perde il controllo e l’auto si ribalta, muore un ventunenne. Ecco cosa è accaduto

Resta da capire quali siano state le cause della sua morte. Intanto tutti si stringono attorno alla sua famiglia, in un momento di pieno cordoglio.