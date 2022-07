Vincere al superenalotto è il sogno di tutti, svoltare la propria vita in pochissimi minuti per sempre e con pochi euro. Oggi è possibile vincere facile, ecco la tecnica che ha sbancato l’ultimo jackpot milionario.

Non si tratta di pura fortuna, anzi. Grazie a questa tecnica sono stati vinti diversi milioni di euro in un colpo solo, una regione ha gioito più di altre, ovvero le Marche.

Oggi vogliamo indirizzarti verso una vincita sicura, però ricorda che il gioco d’azzardo è una malattia riconosciuta dal Ministero della Saluta. Se pensi di avere problemi di questo tipo, rivolgiti a qualcuno di fiducia che possa aiutarti.

Ecco come hanno sbancato l’ultimo jackpot milionario

La vincita eclatante è avvenuta nel 2021, per esattezza il 22 maggio alle ore 21.00 di sabato sera. In quel preciso istante l’Italia ha scoperto che il pesate jackpot milionario era stato vinto; ma da chi? Come? Nel Sisal Tabacchi, gestita da Giammario Mennecozzi, di Montappone, provincia di Fermo, qualcuno aveva fatto strike.

La sestina vincente è stata la seguente: 1 7 37 43 63 81. Non sappiamo se i soldi siano stati vinti da qualcuno del posto o da qualcuno di passaggio.

Ma come hanno fatto a vincere il montepremi? Ecco svelato il mistero: è bastata una schedina dal valore di 2 euro, proprio così, grazie ad una semplice frase la fortuna ha baciato il/la vincitore/ice del sostanzioso jackpot milionario. I numeri sono stati combinati dalla macchinetta e tutto è andato per il verso giusto.

Talvolta è inutile pensare a sistemi e strategie varie, la fortuna quando decide di arrivare, arriva senza se e senza ma. In questo momento il Jackpot vale 236.300.000 euro, ed è il più alto della storia.

Pensare in positivo ed andare al tabacchino dicendo: una schedina dal valore di 2 euro potrebbe essere la chiave di volta per risolvere tutti i vostri problemi, funzionerà? Chi può dirlo, bisogna provare prima di poter sentenziare. Nel frattempo, buna fortuna a tutti.