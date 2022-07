“Visione paradisiaca” Sabrina Salerno accende i bollenti spiriti: il costume minuscolo non copre niente – FOTO

Sabrina Salerno illegale su Instagram: la cantante ha pubblicato una compilation di fotografie in cui indossa un costume atomico.

Sabrina Salerno è sicuramente una delle cantanti più apprezzate in Italia. La nativa di Genova, fin dagli anni Ottanta, viene considerata come una sex symbol: è dotata infatti di una bellezza senza tempo e di un corpo che ancora oggi fa sognare i fans. La classe 1968, d’altronde, si allena sempre con grande amore e passione ed è veramente in splendida forma.

Lo scorso autunno, la Salerno ha scioccato i telespettatori prendendo parte anche a ‘Ballando con le Stelle’ e formando con Samuel Peron una coppia esplosiva. L’edizione in questione è stata vinta da Arisa. Con l’arrivo delle vacanze estive, super Sabrina sta ovviamente catturando le attenzioni sul web a suon di scatti illegali in cui mette in mostra le sue curve pericolose. Anche oggi, è arrivata online una compilation mostruosa di immagini in cui l’artista indossa un costume minuscolo.

Sabrina Salerno, il costume è minuscolo: “Visione paradisiaca”

Per vedere le immagini da mozzafiato di Sabrina Salerno, vai su successivo.