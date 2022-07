Il cantante ha confessato un retroscena molto delicato riguardante il suo passato che nessuno conosceva. Ecco di cosa si tratta…

Andrea Bocelli è uno dei talenti della musica italiana famoso in tutto il mondo. La sua ”Con te partirò” è conosciuta fin oltre oceano.

Il tenore iniziò la sua carriera come cantante nel 1993 quando cantò Miserere con Zucchero, precedentemente aveva avuto un’occupazione come assistente in uno studio legale.

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 1994 come ”Nuova Proposta” con un brano proprio di Zucchero, spiccò il volo fino a cantare con artisti internazionali del calibro di Dua Lipa, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Stevie Wonder e molti altri ancora.

Successi, concerti, album e innumerevoli premi ricevuti hanno costellato la sua carriera musicale e tutt’oggi il tenore è sulla cresta dell’onda grazie al talento che lo contraddistingue.

Il racconto toccante che nessuno conosceva

La madre di Bocelli, scomparsa ormai da oltre vent’anni, ha vissuto un momento molto difficile legato proprio alla gravidanza del tenore.

Quando era incinta le era stato consigliato, infatti, di abortire poiché i medici videro dei problemi durante la gravidanza. Bocelli nacque ipovedente a causa di un glaucoma congenito, poi a dodici anni perse completamente la vista a causa di una pallonata sugli occhi mentre giocava a calcio.

Tuttavia la signora Edi non ha ceduto alle circostanze avverse che le si sono presentate e ha portato avanti la gravidanza dando alla luce il grande talento, oggi famoso in tutto il mondo.

Andrea Bocelli oltre ai successi musicale è anche diventato padre di tre figli. I primi due Amos e Matteo, rispettivamente di 27 e 25 anni, nati dal suo primo matrimonio con Enrica Cenzatti, durato 20 anni; la terza, Virginia, nata dalla sua compagna Veronica Berti, che ha sposato nel 2017.