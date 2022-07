Carlotta Mantovan, la figlia Stella e quella somiglianza con papà Frizzi: “E’ uguale a Fabrizio” FOTO

È la figlia Stella a dare forza a Carlotta Mantovan. I teneri post su Instagram fanno scaldare il cuore

Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, la vita di Carlotta Mantovan procede, anche se la perdita subita è stata molto grande.

I due si erano conosciuti al noto concorso di bellezza Miss Italia, in cui la ragazza aveva ottenuto la fascia di Miss Deborah. La coppia fece non poco scalpore, data la grande differenza di età. Da lì inizia un percorso nel mondo dello spettacolo che ha totalmente cambiato sfaccettatura negli anni: dopo il suo esordio, infatti, la ragazza ha iniziato a fare TV come showgirl, ma continuando gli studi universitari a Trieste e completando il percorso in scienze dell’informazione, si dedica al giornalismo ed entra a fare parte della redazione di Sky TG24.

I teneri post su Instagram di Carlotta Mantovan. Ecco il rapporto speciale con la figlia Stella, raccontato da una tenera dedica

Lascia, diverso tempo dopo, quando la sede del tg si trasferisce definitivamente a Milano e decide, quindi, di rimanere a Roma, favorendo la famiglia alla carriera. Lavora, poi, in due programmi di successo, Tutta Salute e Portobello, insieme alla conduttrice Antonella Clerici.

Fabrizio Frizzi è stato sempre ricordato come un uomo leale con cui molti noti volti della TV hanno avuto il piacere di lavorare. Prima di Carlotta è stato sposato con Rita Dalla Chiesa (1992) con la quale, dopo la separazione, aveva mantenuto un buonissimo rapporto lavorativo e di amicizia. Inizia nel 2002, invece, la relazione con la Mantovan.

Le nozze, celebrate nel 2014, hanno consacrato una bellissima storia d’amore, insieme alla nascita della loro bimba, ora ovviamente la gioia più grande di mamma Carlotta; il suo nome è Stella. Di lei e la sua bambina sappiamo alcune informazioni tramite i post che la Mantovan pubblica su Instagram: teneri momenti di vita quotidiana, che condivide volentieri con i suoi seguaci.