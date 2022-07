Gianna Nannini: accanto a lei c’è una donna da oltre quarant’anni. Adesso vi sveliamo tutto ma proprio tutto su di lei

Lei è una delle grandi star del nostro Paese, una donna di talento che pensa alla musica e alla sua vita. Tutto il resto per lei è solo contorno, forse per questo non si è mai fatta travolgere dal gossip. Parliamo di Gianna Nannini, un vero colosso della nostra musica, una delle donne più rock del panorama italiano e non solo con una carriera stellata.

Sappiamo che l’artista è diventata mamma non giovanissima ma tutto il resto è alquanto top secret. Sapete che ha una compagna da tantissimi anni? Adesso vi sveliamo tutto su di lei che resta al fianco della Nannini da oltre quarant’anni.

Gianna Nannini: ecco chi è sua moglie Carla

Gianna Nannini è una donna a volte impenetrabile, con il suo sguardo rock ed un volto che non sempre dice tutto. Ma dietro questo scudo c’è una donna che sa amare e che ha saputo costruire una bella famiglia.

La nota artista, infatti, condivide la sua vita da oltre quarant’anni con un’altra donna, Carla che ha sposato con rito civile in Inghilterra. Tutto è stato fatto in gran segreto, in una lussuosa tenuta, proprio per evitare i paparazzi e l’assalto durante la cerimonia. La cantante e la sua compagna non amano per niente la mondanità.

Oggi con loro c’è anche la figlia Penelope nata quando la cantante non era più giovanissima. Proprio su questa scelta la Nannini è stata molto criticata ma come sempre lei è andata avanti per la sua strada. Penelope è arrivata dopo ben tre aborti ma alla fine il suo più grande desiderio si è avverato.

Gianna, Carla e Penelepe vivono a Londra, una scelta fatta per vivere in modo civile e dignitoso: “sono rispettata nei miei diritti umani di mamma” ha rivelato la cantante in una intervista. Le tre hanno scelto il quartiere di Kensington.

Carla è una donna molto riservata e le notizie su di lei sono pochissime. Non ha un profilo social e rarissime sono anche le foto che la ritraggono insieme a sua moglie.