E’ morta Laura Cristofanelli, la donna è stata colta da un malore. Aveva 41 anni e lavorava nel mondo della moda.

Laura lascia parenti ed amici nello sconforto più totale, un malore e la morte. Nessuno avrebbe mai immaginato una fine così tragica per la donna amata e rispettata da tutti.

Il Paese è ancora sotto shock, è successo tutto in pochi istanti e sono in moltissimi che stentano ancora a crederci. Ecco come sono andati i fatti.

Laura, una morte che porta rabbia e frustrazione

Un Paese sotto shock quello di Mogliano (MC) per la perdita della cara Laura Cristofanelli, da tutti conosciuta in paese ed amata per la sua sensibilità. Un malore improvviso le ha tolto la vita nella sua abitazione di Bologna.

La donna si era trasferita per lavoro ed era attiva nel campo della moda, la notizia ha sconvolto tutta la cittadina. Lunedì sera si sentiva poco bene, lo ha riferito alla madre telefonicamente, il giorno dopo nessuna risposta da parte di Laura. I genitori si sono messi in viaggio da Mogliano a Bologna, una volta arrivati la tragica scoperta, la loro figlia era morte.

Per entrare in casa i genitori di Laura hanno dovuto chiamare i Vigili del Fuoco che hanno sfondato la porta. Inutili i soccorsi, Laura non respirava più da tempo. La donna lavorava in un’agenzia di moda, amava le sue menzioni, era un direttore di casting, era la figlia maggiore e lascia due fratelli, Giorgio e Federica.

La famiglia Cristofanelli è molto conosciuta a Mogliano, da anni porta avanti il ristorante Pompei, nella frazione di Macina. I funerali di Laura verranno svolti venerdì 15 luglio alle ore 16.00 nella chiesa di San Gregorio Magno, a Mogliano. Tutti, parenti ed amici, daranno l’ultimo saluto a Laura venuta a mancare troppo presto all’affetto dei suoi cari. In tantissimi sono accorsi alla casa dell’estinta per stringersi in preghiera con la sua famiglia.