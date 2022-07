Loredana Lecciso, non tutti conoscono la verità sul passato della compagna di Albano: la figlia, in realtà, non è nata dalla relazione con il cantante!

Nessuno lo avrebbe mai ritenuto possibile, eppure il cantante di Cellino San Marco, dopo la fine dell’idillio con Romina Power, è tornato a sorridere accanto a un’altra donna. Lei è Loredana Lecciso, che ormai da ventidue anni fa coppia fissa con il celebre Albano.

Dalla loro unione – a cui pochi, inizialmente, avevano creduto -, sono nati i figli Jasmine (2001) e Albano Jr (2002), conosciuto con il soprannome di “Bido”. Nonostante l’iniziale reticenza da parte di quanti vedessero Carrisi solo ed esclusivamente al fianco di Romina, Loredana ha saputo tenersi stretto il cantante e tener viva la fiamma dell’amore.

In pochi, tuttavia, conoscono un retroscena davvero inaspettato relativo alla showgirl. La prima figlia di Loredana, in realtà, non è figlia dell’artista di Cellino. Siamo certi che neanche voi siete consapevoli di quale sia il passato della Lecciso: vi sveliamo la verità.

Loredana Lecciso, la verità che in pochi conoscono su sua figlia: il padre non è Albano!

Prima di conoscere l’uomo che le avrebbe letteralmente cambiato la vita, Loredana Lecciso ha avuto una relazione di tre anni con un altro uomo. Si tratta di Fabio Cazzato, imprenditore televisivo con cui la showgirl convolò a nozze nel 1993. Da quel matrimonio, terminato nel 1996, la Lecciso ebbe la sua prima figlia Brigitta.

Quest’ultima, pur non godendo della medesima popolarità di cui godono i fratelli, è la primogenita di Loredana e, indubbiamente, una vera e propria “figlia acquisita” per il cantante di Cellino San Marco. Le notizie che possediamo su di lei, in realtà, sono letteralmente centellinate.

Stando alle fonti, Brigitta sarebbe prossima al matrimonio con l’uomo della sua vita e sarebbe totalmente estranea al contesto dello spettacolo e del gossip. Quello che è emerso, in aggiunta, è che Brigitta è una delle migliore amiche di Cristel Carrisi, figlia di Albano e Romina.

Sono in pochi, in realtà, a conoscere questo retroscena a dir poco stupefacente del passato di Loredana. La sua prima figlia, pur rimanendo nell’ombra, non avrà mancato di subire le ingerenze dei media e della stampa nel corso di tutti questi anni.