“Così sei un’altra storia” Michelle Hunziker in barca mostra il punto dove non batte il sole: uno schianto di donna – FOTO

Michelle Hunziker, direttamente dalla sua barca, mette in mostra tutte le grazie per la gioia di milioni di utenti: fisico mostruoso e curve da impazzire!

All’età di quarantacinque anni, la favolosa Michelle Hunziker può letteralmente competere con la figlia ventenne Aurora Ramazzotti. Le due donne, che si somigliano moltissimo da un punto di vista fisico, sono entrambe atletiche e snelle. Merito, ovviamente, dell’impegno che dedicano alla cura del corpo.

La separazione da Tomaso Trussardi, in modo particolare, sembrerebbe davvero aver giovato alla splendida Michelle, che in quanto a sensualità non si fa mai mancare nulla. Ora che l’estate è nel pieno del suo vigore – e che gli scatti in bikini delle colleghe proliferano a dismisura -, l’ex di Eros Ramazzotti non può certamente essere da meno.

L’ultima immagine postata dalla conduttrice, apparsa appena qualche minuto fa, ne ritrae l’incomparabile bellezza e la fisicità statuaria. In costume, a bordo della sua lussuosa barca, alla svizzera non sembra mancare proprio nulla: neanche gli apprezzamenti degli utenti!

“Così sei un’altra storia” Michelle Hunziker mostra il punto dove non batte il sole: uno schianto – FOTO

Per vedere Michelle Hunziker in bikini, vai su Successivo