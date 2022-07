La giovane coppia mostra con fierezza la loro particolare scelta. “Non riusciamo più a farne a meno”, le immagini ne rivelano la vera motivazione.

Luca Argentero e Cristina Marino oltre che da coniugi hanno iniziato a condividere la vita insieme già dal 2015. I due attori si sono conosciuti proprio su un set cinematografico, un colpo di fulmine ha stregato il loro incontro. Da allora non si sono più allontanati, solo stretti più forte.

“Mr e Mrs Argentero” sono diventati marito e moglie lo scorso giugno, davanti i dolci occhi del loro grande amore, la figlia. Nina Speranza, il vero coronamento che simboleggia l’unione dei due attori, è nata il 20 maggio dell’anno precedente al matrimonio.

Le parole di Cristina dichiarano che ancor prima dello scambio delle promesse nuziali, lei e Luca si sentivano già una famiglia; dimostrazione lo è l’amore per la desiderata piccola Nina. Il giorno delle nozze, volutamente intimo e lontano dalle luci dei riflettori, oltre che la riservatezza mostra un’altra singolare scelta.

“È la nostra forza”: le FOTO dei coniugi Argentero svelano il loro segreto di coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Luca Argentero, sex symbol del cinema italiano, ha decisamente occhi solo per sua moglie, sua figlia e la loro oasi di benessere, Città della Pieve. Il comune della provincia di Perugia non è stato solo il luogo dove la coppia si è scambiata la promessa di amore eterno, ma è molto di più per i due giovani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matteo e Valeria, emerge una verità assurda: alla fine è stata tutta “colpa” della dama…

Città della Pieve è il luogo in cui i coniugi Argentero hanno deciso di vivere, ancor prima di essere a tutti gli effetti una famiglia. È l’onesto primo passo scelto da Luca e Cristina, insieme, per la costruzione di un “noi” capace di racchiudere emozioni, ricordi ed esperienze legate all’amore della coppia.

La convivenza dei due attori, la nascita di Nina Speranza, il matrimonio, tutto questo e tanto altro è la piccola città dell’Umbria: intima sicurezza. Il luogo non può sfuggire dalla mente, come mostra la didascalia scritta da Luca, perché sono i ricordi e le esperienze a renderlo indelebile.

La città in cui vive la famiglia Argentero è il loro posto sicuro, il luogo dove tutto ha avuto inizio. Intimo spazio della coppia per rifugiarsi e sentirsi protetti; trovare le risposte per come continuare nel modo giusto. È semplicemente casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Frizzi, prima di andarsene l’intervento con cui aveva salvato la “sorella”: la verità emerge solo ora

Le motivazioni dei coniugi Argentero, alla base della scelta di voler vivere in una piccola città come quella di Città della Pieve, sono evidenti. Lì, lontano dalle luci televisive, vive il loro tutto: la famiglia.

Immerso tra i borghi medievali del comune di Perugia, tra fascino senza-tempo e arbusti sempreverde, si svela l’amore, quello della famiglia Argentero.