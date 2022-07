Suor Cristina “si è sposata con lui”, ma si presenta con la pancia scoperta e la minigonna corta: che spettacolo – FOTO

Spunta la foto che non avevate mai visto di Suor Cristina Scuccia. La cantante si è proposta con la pancia scoperta e la minigonna corta: da non crederci!

Il pubblico italiano ha perso la testa per lei fin da quando, nel lontano marzo del 2014, si presentò sul palco di “The Voice of Italy” indossando con orgoglio il suo velo. All’epoca Suor Cristina Scuccia, membro dell’ordine delle Suore Orsoline, aveva già avuto le sue prime esperienze televisive.

Gli esordi sul piccolo schermo dell’artista si legano infatti alla trasmissione “Dizionario dei sentimenti”, dove una giovanissima Cristina, ancora novizia, venne intervistata da Franco Simone. Le sue successive apparizioni, al contrario, ebbero tutte a che vedere con la più grande passione della Scuccia: il canto.

La vincitrice di “The Voice 2014”, nel 2008, aveva infatti frequentato l’Accademia di spettacolo “Star Rose Academy”, che le permise di perfezionare le sue indiscusse ed eccelse qualità canore. Qualità che, di lì a pochi anni, l’avrebbero portata a trionfare sul palco di Rai 2.

Della Scuccia, tuttavia, si sono letteralmente perse le tracce negli ultimi tempi. Non si sa con certezza se la cantante stia continuando a coltivare la sua passione per il canto, ma quel che è certo è che, nella sua vita, sarebbe accaduto qualcosa di sconvolgente. Come se non bastasse, le foto recentemente spuntate fuori dal web ci hanno mostrato una Suor Cristina completamente diversa da quella che ricordavamo.

Suor Cristina “si è sposata”, ma si presenta con la pancia scoperta e la minigonna corta – FOTO

Dopo aver trionfato all’interno del talent show canoro di Rai 2, Suor Cristina Scuccia ha pubblicato i due album “Sister Cristina” e “Felice“. A primo impatto, dunque, la cantante avrebbe continuato a coltivare la propria passione per il canto anche dopo la fine dell’esperienza a “The Voice”.

L’8 settembre 2019, tuttavia, la suora membro dell’ordine delle Orsoline ha deciso di dare una svolta alla sua vita, unendosi in matrimonio con l’unico che, in tutto il suo percorso esistenziale, avrebbe mai desiderato “sposare”. La Scuccia, nello specifico, ha preso i voti perpetui di fronte alle sue consorelle, decidendo di consacrare tutta se stessa a Dio.

In virtù di ciò, che fine ha fatto la sua passione smisurata per la musica? Suor Cristina, come rivelato all’interno di una recente intervista, ha ammesso che non avrebbe mai accantonato questa sua dote, coltivata fin dalla tenera età. Come dimostrano alcune immagini apparse da poco sul web, infatti, l’amore della cantante per la musica non ha mai conosciuto limiti.

Si tratta di immagini in cui la Scuccia, prima di diventare suora, viene immortalata mentre, in minigonna e top cortissimo, canta di fronte ad una platea. A pancia scoperta e completamente diversa rispetto a come la ricordiamo, l’artista non ha mancato di sorprendere le migliaia di persone che ancora si riferiscono a lei come alla vincitrice di “The Voice”.

Queste foto, tuttavia, sono quanto mai lontane dal percorso che la Scuccia ha intrapreso di recente. La cantante, come da lei stessa confermato, ha subordinato la passione per la musica al suo amore per Dio, che ormai viene prima di ogni altra cosa.