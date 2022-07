Totti e Ilary Blasi, dalla crisi all’addio. Retroscena clamoroso sull’inizio dei problemi

Emerge un retroscena clamoroso che riguarda la fine del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi. Mesi fa è accaduto un qualcosa che apriva la strada alla crisi che ha portato la coppia all’addio.

Totti e Ilary Blasi sono al centro del mirino da giorni. Da quando con un comunicato stampa congiunto hanno ufficializzato il loro divorzio, non si parla d’altro. Forse perché era una delle coppie più amate, legata da un rapporto lungo 20 anni, o forse perché incarnavano la favola del tanto sognato per sempre.

La fine della loro storia ha messo in secondo piano persino le notizie relative al Covid, scatenando il gossip. Protagonisti dei media con servizi e contenuti dedicati, questo addio sta catalizzato l’attenzione degli italiani, rimasti a bocca aperta per questa fine amara.

Mesi fa si erano già diffuse fughe di notizie su una presunta crisi tra i due. A smentirle l’ex calciatore e la conduttrice che avevano messo a tacere qualsiasi presunta voce sui problemi coniugai. Lui aveva condiviso sui social un video in cui aveva affermato quanto le cose andassero bene con la moglie, invitando a non fare supposizioni false, considerando anche il fatto che nelle loro famiglia ci sono dei minori (sono genitori di tre figli) che vanno tutelati.

Lei invece ospite a “Verissimo” si era scagliata contro i giornali affermando come avessero preso un buco nell’acqua. Posizioni tuttavia ribaltate a seguito dell’annuncio dell’addio che dimostra come le cose non siano andate per il verso giusto in questi ultimi mesi. Emerge un retroscena inaspettato sull’inizio della crisi Totti-Blasi.

Totti e Ilary Blasi: retroscena clamoroso sull’inizio della crisi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Dai silenzi, alle incomprensione, alle nuove fiamme. Tanti i motivi dietro l’addio tra Totti e Ilary Blasi che ha sconvolto gli italiani: sulla bocca di tutti non solo il loro divorzio, ma anche la nuova frequentazione del campione con la flower design Noemi Bocchi.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > Pago e la dolorosa confessione sull’aborto: “ha deciso lei, io ero contrario”

Tra fughe di notizie e indiscrezioni, emerge un retroscena clamoroso in merito a uno dei primi segnali della crisi tra i due. Si tratta della sorella di Ilary, Meroly, che per diverso tempo si è occupata di curare tutta la comunicazione della conduttrice.

Tuttavia a febbraio – periodo in cui Dagospia aveva sganciato la bomba sui problemi della coppia, poi smentiti – Meroly aveva comunicato sui social come non lavorasse più con la sorella, portandola a un allentamento.

TI POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > “Sempre più illegale” Andrea Delogu balla scatenata: il vestito ha troppe aperture e non contiene le forme – VIDEO

Secondo le indiscrezioni, proprio in quel periodo il Pupone e la conduttrice erano seduti al tavolo con gli avvocati per stabilire la ripartizione dell’immenso patrimonio familiare: circa 100 milioni di euro.