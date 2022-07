Alba Parietti sconvolge i fan con una rivelazione inaspettata, sembra incredibile ma ora non ci sono dubbi, ha una figlia; ecco chi è.

Spumeggiante, raggiante, schietta, esuberante, Alba Parietti, attrice – conduttrice – showgirl, è una star che negli anni ’80 ha spopolato sul piccolo e grande schermo. Ancora oggi riesce a mantenere il suo fascino perfetto nonostante i 61 anni, tutti ben portati. La sua carriera è trentennale e poliedrica, il mood della sua vita è vivi e lascia vivere.

Conosciamo Alba per il suo carattere sincero, non ha peli sulla lingua e si espone nei salotti più disparati. L’attrice ancora oggi è molto apprezzata e su Instagram vanta un pubblico ben nutrito, sono 476k i follower che la sostengono e le dimostrano il loro affetto anche se in modo virtuale. Oggi spunta un segreto che lascia i fan esterrefatti, Alba ha una figlia.

Ecco chi è la figlia di Alba Parietti

La bellissima Alba Parietti è sempre stata sulla cresta del gossip, la sua vita sentimentale è stata alquanto travagliata e ora sembra aver ritrovato una meritata serenità con Fabio Adami, 55 anni, un manager che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Dal 1981 al 1999, la showgirl è stata sposata con Franco Oppini, volto noto del mondo televisivo, attore e comico italiano; da questa unione è nato Francesco Maria Oppini nel 1982. Purtroppo la storia è naufragata ed i due hanno divorziato.

Successivamente Alba si è accompagnata a Stefano Bonaga, un docente universitario e filosofo ma nemmeno in questo caso le cose sono andate a buon fine.

Gli anni 2000 hanno visto comparire nella vita di Ambra il principe Giuseppe Lanza di Scalea e Cristiano De André, figlio di Fabrizio, storico cantautore italiano, ed è proprio con quest’ultimo che la showgirl si è sentita mamma per la seconda volta.

Dopo la rottura con Cristiano, i due sono rimasti in ottimi rapporti tant’è vero che Alba considera Alice (figlia di Cristiano) sua “figlia”, la ragazza è nata dalla relazione con il cantautore e Sabrina La Rosa.

In foto possiamo vedere Alice ed Alba ad un evento mondano, si tengono per mano e si lasciano fotografare proprio come mamma e figlia.