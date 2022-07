Bimba scompare nel giardino: la trovano in un canale priva di vita

Nuova terribile tragedia: una bambina scompare nel giardino mentre stava giocando e viene ritrovata morta in un canale.

Nuova tragedia in Italia: una piccolissima bimba è morta in una giornata che doveva essere di festa per la famiglia. I protagonisti di questa devastante storia sono di Mestre ed erano andati a Padova per fare una visita di cortesia ad amici.

Quando una bambina di appena tre anni perde la vita è sempre una tragedia, indipendentemente dalle dinamiche. La provera Affane Yakout è stata ritrovata morta in un canale d’irrigazione vicino al fiume Gorzone a Stanghella. Il fatto è accaduto proprio oggi, 16 giugno 2022.

Una bambina di tre anni viene ritrovata morta in un canale

Affane Yakout stava giocando con i cuginetti in un giardino. Il cancello dell’abitazione era stato lasciato per sbaglio aperto: la piccola si è allontanata e i genitori avevano subito denunciato la scomparsa. La bimba di tre anni, di origine marocchina, è stata ritrovata morta annegata in un canale d’irrigazione parallelo al fiume Gorzone a Stanghella (Padova).

Prontamente erano partite le ricerche di Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, ma purtroppo sono risultate vane. Il drammatico ritrovamento è arrivato a due ore dalla scomparsa. Queste storie distruggono il cuore di tutti, non soltanto dei diretti interessati: a 3 anni si ha una vita davanti per crescere, per diventare adulti e per provare grandi emozioni. Con i bambini, però, non bisogna mai distrarsi un minuto: guidati dall’istinto, possono cacciarsi in situazioni pericolosissime.