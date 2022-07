Chiara Ferragni acquista con i saldi, solo 5 euro per un capo che sta facendo tendenza. Occhio allo store Zara

Sa portare capi da migliaia di euro di marchi internazionali ma anche quelli delle catena mass-market a pochi spicci. Il top indossato qualche giorno fa sta già spopolando, è corsa agli acquisti.

È giovanissima ma è l’imprenditrice digitale più famosa al mondo. Ogni cosa pubblichi o mostri sui social è sempre un vero successone e sono migliaia le richieste di acquisto che poi la sua community converte in store e negozi dopo aver visto poche sue stories.

Chiara Ferragni è una donna poliedrica mai uguale a se stessa, che sa mixare stili e tendenze tra le più disparate, da quelli più costosi (e inarrivabili) a quelli più economici alla portata di tutti.

In quanto attivissima sui social sa bene come le mode ruotino velocemente, per questo tende a cambiare spesso outfit e indossare proposte molto diverse, venendo incontro non solo alle sue esigenze più sbarazzine di mamma ma anche quelle più intriganti per eventi formali.

Chiara ha inoltre una venerazione per Zara di cui spesso fa incetta di capi molto cool che dopo ogni sua pubblicazione registrano il tutto esaurito. Avete visto l’ultimo top sfoggiato? Costa solo 5 euro.

Chiara Ferragni ama Zara, ecco il top che costa solo 5 euro. Affrettatevi, sta terminando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni Closet (@chiaraferragnioutfits)

Forse vedendo l’ultimo scatto di Chiara con indosso quel top non avreste mai detto che costava così poco, eppure su di lei tutto appare moderno e avanguardistico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Kate Middleton detta la tendenza estate 2022, l’ultimo abito boho chic indossato è sold out in sole 24 ore

Durante la recente vacanza in Grecia l’abbiamo vista sfoggiare abiti da mille e una notte le cui cifre rasentano davvero l’impossibilità per molti.

Non solo il cappellino Chanel per proteggersi dal sole a 850 euro, ma anche il meraviglioso abito giallo canarino allacciato dietro il collo di Etro alla modica cifra di 2.240 euro.

Chiara però ha esibito anche un top lilla che è già sold out in molti store di tutta Italia acquistato da Zara a soli 4,95 euro in sconto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chiara Ferragni il capo anni 2000 per eccellenza: prezzo da sballo!

Sul sito del brand spagnolo lo si trova anche in azzurro intenso, rosso, bianco, fucsia e nero ma i colori e le taglie stanno per terminare. Dopo che l’influencer ha postato lo scatto sono state migliaia le richieste da parte delle giovanissime alla ricerca del crop top corto con spalline sottili da indossare con gli short o i pantaloni a vita altissima. E voi ve lo siete accaparrato in tempo?