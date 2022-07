Jasmine Carrisi ha condiviso uno scatto travolgente sui social: la ragazza indossa un costume incredibile. Occhio alla fuoriuscita pericolosa.

Jasmine Carrisi è la figlia del cantante Al Bano e di Loredana Lecciso. La ragazza ha deciso di seguire le orme dei genitori e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Qualche mese fa ha lanciato il suo primo singolo mentre un paio di anni fa ha affiancato il padre nella trasmissione ‘The Voice Senior‘, indossando i panni di giudice. La coppia, amatissima dai telespettatori, non fu però confermata.

Jasmine, in ogni caso, è super attiva sui social network e condivide costantemente scatti che mandano KO gli ammiratori. Quest’oggi, la piccola Carrisi ha estasiato i followers pubblicando uno scatto in costume veramente delizioso. La classe 2001 sta per rischiare la censura: occhio alla fuoriuscita.

Jasmine Carrisi, occhio alla fuoriuscita pericolosa: in costume è una meraviglia

Jasmine, questa volta, ha oltrepassato i limiti. La ragazza ha deciso di condividere uno scatto da bollino rosso in cui indossa un costume troppo piccolo. La fuoriuscita è pericolosa: gli occhi attenti dei seguaci non perdono mai nulla. La piccola Carrisi è in forma smagliante e delizia i fans con la sua bellezza e con la sua esplosività.

Sono attesi grandi sviluppi nelle prossime settimane: c’è una novità incredibile sul suo conto. La classe 2001 ha stupito l’intero panorama musicale: a breve inizierà un connubio con suo padre e con Clementino per portare una nuova versione di ‘Nessuno mai’, il brano di Betty Curtis e Wilma De Angelis al ‘Festival di Sanremo’ del lontano 1959.

Jasmine pubblica contenuti con grande frequenza: la 21enne ama far impazzire i suoi seguaci mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua avvenenza.