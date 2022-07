Meghan Markle sta facendo i conti con una pesante umiliazione. Arriva un perfido soprannome con cui è stata ribattezzata, i parenti ne sono divertiti.

Un tempo era conosciuta al fianco del marito come Duchessa ribelle. Ma questa volta arriva un altro soprannome velenoso per Meghan Markle. La Sussex ha dovuto così fare i conti con una stoccata molto pesante, accolta invece con entusiasmo dalla Royal Family che da sempre è intollerante nei suoi confronti.

Tra l’ex attrice e la famiglia reale inglese le cose sono difficili da anni: tra accuse e silenzi, la presenza della Markle a Palazzo ha portato scompiglio.

Secondo molti, la moglie di Harry lo manovrerebbe a piacimento e sarebbe stata la sua figura a determinare la Megxit con cui i Sussex hanno detto addio agli obblighi di corte. Dopo due anni dal trasferimento della coppia in California, arriva un nuovo nome affibbiato a Meghan, ma questa volta non da parte dei sudditi, ne tanto meno dalla Royal Family.

Meghan Markle, pesante smacco: il velenoso soprannome

A ribattezzare Meghan Markle con un nuovo velenoso soprannome sono stati i suoi vicini di casa. L’ex attrice vive ormai da due anni con Harry – nonché coi loro figli Archie e Lilibet – a Montecito, quartiere tra i più lussuosi della California, popolato da star di fama internazionale.

Vicini di casa di Oprah Winfrey (con cui sono molti amici), i Duchi hanno spesso catalizzato l’attenzione in primo luogo per l’immensità della loro dimora dove non manca un ampio staff, tra domestici e baby-sitter.

In queste settimane nel vicinato si è diffuso un nuovo nomignolo affibbiato a Meghan: “Principessa di Montecito”. A dettarlo le abitudini della moglie di Harry tra cui per esempio quella di prenotare cene e pranzi fuori con largo anticipo chiedendo intere aree riservate, in particolare monopolizzando ristoranti lussuosi.

Anche nella sua agenda non mancano appuntamenti lavorativi, spesso è pizzicata per le strade californiane – intenta a rilassarsi tra shopping, passeggiate – e alle partite di polo del marito, dedicandosi a una routine nel segno del relax.