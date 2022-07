“Ballando con le stelle” Milly Carlucci ci resta male. L’ex concorrente smaschera tutti

Cosa accade dietro le quinte del programma danzante di Rai 1? Lo ha confessato una concorrente dell’edizione di due anni fa mettendo sul fuoco una verità sconvolgente.

I preparativi per la nuova stagione autunnale di “Ballando con le stelle” sono nel vivo dei giochi per cercare di comporre non solo la squadra di concorrenti che animeranno le serate danzanti di Rai 1.

Novità su tutte voluta da Milly Carlucci l’introduzione per la prima volta di un’11esima puntata che protrarrà il reality fino a fine dicembre prima di confermare la coppia vincitrice. Tutti fremono per sapere chi si scontrerà a cuore aperto sul palco, pare che in ballo ci sia anche il nome del cantante napoletano Nino D’Angelo, Iva Zanicchi avrebbe confermato, Paola Barale invece starebbe contrattando il suo cachet.

Mentre quindi tutto è in divenire, ha parlato dello show un vecchio volto della squadra di Milly, che ha dato filo da torcere nell’edizione del 2000 e che a distanza di anni ha voluto fare un commento sull’esperienza vissuta e quanto sperimentato nel dietro le quinte dello spettacolo.

Elisa Isoardi non si trattiene su Milly: “Mi ha fatto assaggiare…”

Si tratta di Elisa Isoardi che intervistata recentemente da Tv Sorridi e Canzoni ha fatto un bilancio della sua vita e commentato quanto di bello Milly e tutto lo staff di “Ballando” le hanno insegnato.

“Milly mi ha fatto assaggiare aspetti che non conoscevo di me, l’espressione corporea, il ballo”. Elisa ha dato merito e ringraziato lo show di Rai 1 per aver creduto in lei in un momento in cui nessuno avrebbe scommesso sulla sua professionalità personale e lavorativa, danzare è stato liberatorio oltre che un modo per conoscere i suoi limiti fisici e mentali.

Un aspetto che l’ha fortificata molto visto lo stop lavorativo che la direzione centrale ha decretato per lei dopo la fine dell’esperienza de “La prova del cuoco”. Oggi però per fortuna la showgirl è di nuovo in sella e presto al rivedremo in tv con un programma tutto suo, “Vorrei dirti che…” in onda su Rai 2 dall’11 settembre.

Si tratta di uno show a metà strada tra il factual e l’emotainment che le permetterà di girare per l’Italia alla ricerca di storie strappalacrime di rinascita e successo.

La 39enne, commentando il suo ritorno in tv ha detto: “All’inizio è stata dura, perché chi come me fa questo mestiere è abituato a lavorare 24 ore su 24. Con il senno di poi devo riconoscere che è stato giusto così. (…) È stato bello anche poter osservare. Oggi sono felice di rituffarmi a pieno ritmo in un programma così e vivere la redazione, partecipare alla scrittura”.