Un Posto al Sole: proprio in questi giorni, una attrice molto famosa del cast della soap napoletana ha vissuto un momento molto importante della sua vita

Un Posto al Sole non è solo una soap opera, ma è una famiglia. Sarà che viene trasmessa da praticamente ventisei anni, che si ritrova vicino al traguardo delle seimila puntate, ma per i telespettatori è molto di più di una soap che va in onda tutte le sere su Rai Tre. Gli attori, in tutto questo tempo, sono diventati come persone di famiglia.

Una storia che ha appassionato tantissime persone nel corso degli anni, è quella della famiglia Giordano. Nina Soldano, che interpreta Marina, era davvero giovanissima quando ha cominciato a recitare in questa soap e ad oggi è una grande protagonista. All’epoca aveva già una figlia, Elena, che abbiamo visto crescere, diventare donna e poi madre.

Un Posto al Sole: Valentina Pace si è sposata

Elena da un po’ di anni vive a Londra con sua figlia, e nell’ultimo periodo è tornata spesso a Napoli per passare del tempo con la sua famiglia.

Anche nella vita, “mamma e figlia” sono molto legate. Proprio in questi giorni Valentina Pace, l’attrice che interpreta Elena, si è sposata con il suo grande amore. Dopo tanti anni, ha trovato la persona con cui vuole passare il resto della sua vita.

Un giorno veramente magico, dove ha presenziato anche la sua “mamma televisiva”, Nina. Le due attrici, infatti, si sono scattate una foto e Nina ha ripreso gran parte della cerimonia, che ha poi pubblicato nelle sue storie di Instagram. Un momento davvero molto emozionante per i fans della soap.