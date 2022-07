Arisa si presenta sui social con indosso solamente gli slip: il video pubblicato dalla cantante è destinato a fare il giro del web

La cantante di “Sincerità“, negli anni, è andata incontro ad una trasformazione davvero radicale. Non ci riferiamo solamente al look e alla forma fisica, che pur sono i primi aspetti che balzano all’occhio della meravigliosa Arisa. Il suo cambiamento, innanzitutto, è stato un cambiamento a livello di carattere e personalità.

Grazie a tutte quelle scelte, professionali e personali, che hanno contribuito ad arricchire il suo bagaglio di esperienze, la cantante ha scoperto dei lati di sé che non avrebbe mai pensato di possedere. Uno di questi è, come i fan dei social non hanno mancato di constatare, la sua sensualità fuori controllo.

Esplosiva e affascinante come non era mai apparsa prima d’ora, la cantante continua a mostrarsi nelle mise più audaci su Instagram, piattaforma in cui è seguita da oltre 1 milione di fan. L’ultimo video apparso tramite le stories, a tal riguardo, la ritrae con indosso solamente gli slip. Da perderci letteralmente la testa!

Arisa si presenta in mutande davanti ai fan: il VIDEO a luci rosse risveglia i bollenti spiriti

Per vedere il VIDEO a luci rosse di Arisa, vai su Successivo