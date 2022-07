Bancomat, cambia tutto: stretta sui contanti: quanto puoi prelevare da oggi

Arriva un cambiamento significativo in fatto di bancomat: al via una nuova stretta sui contanti, cosa sta succedendo.

Nuova stretta per i contanti. Arriva un cambiamento di grande portata in fatto di prelievi al bancomat: si tratta di un argomento sempre più spinoso negli ultimi tempi.

Chi è solito ritirare molto denaro si troverà costretto a dover fare i conti con un nuovo limite. A livello europeo, l’Italia è in cima all’elenco dei Paesi che ricorre alle banconote: sono ancora molti i cittadini a utilizzare i contanti piuttosto che ricorrere al bancomat per pagare i loro acquisti.

Questa modalità rende sempre più difficile tracciare il flusso del denaro, tra le ragioni che determinano un’incontrollabile evasione fiscale. In virtù di questo, il governo ha dato il via a un percorso mirato a ridurne l’utilizzo prediligendo i pagamenti elettronici.

Bancomat, cambiamento epocale: stretta sui contanti

Il governo ha imposto nuove regole in fatto di prelievi al bancomat per ridurre l’imperante invasione fiscale. Per agevolare questo processo è stato introdotto per i negozianti l’obbligo di avere il pos e di accettarlo anche per piccole somme.

Si tratta di misure volte a prediligere al posto dei pagamenti liquidi quelli elettronici: non si tratta della prima volta che entra in vigore un simile procedimento in quanto già in passato si era imposto il limite di pagamenti con banconote non superiori ai 1999,99 euro.

Di recente questa cifra è scesa a 999,99 euro. Se si paga in contanti una cifra superiore si rischiano sanzioni che vanno dai 1.000 ai 50.000 euro.

Le regole introdotte a livello governativo riguardano anche le possibilità in fatto di prelievi: si possono ritirare anche più di 999,99 euro, ma se si superano i 10.000 euro in un mese la banca potrà effettuare controlli per comprendere le ragioni dietro al ritiro dell’importo.

Accanto a questo a imporre limitazioni sono le banche stesse che spesso dettano limiti giornalieri che possono andare dai 250 ai 5.000 euro. Per scoprire l’importo massimo giornaliero che si può ritirare pertanto è necessario rivolgersi direttamente al proprio Istituto bancario.