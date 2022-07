Barbara D’Urso, a Verissimo, ha ammesso una verità di cui nessuno era a conoscenza a proposito dei figli: quello che ha rivelato ci ha lasciati senza parole

Durante la passata stagione televisiva, pur non essendo solita concedere interviste, Barbara D’Urso aveva deciso di accettare l’invito di Silvia Toffanin a “Verissimo”. La conduttrice partenopea, di fronte al pubblico del talk, si era messa a nudo raccontando ogni minimo particolare della sua carriera e della sua vita privata.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, affascinata dalla nota collega, non era riuscita a trattenere una curiosità relativa proprio a quelli che la Toffanin stessa definì “i tormentoni di Barbara“.

La presentatrice, nello specifico, aveva fatto riferimento a tutte quelle espressioni e a quelle frasi che ormai sono il marchio di fabbrica della D’Urso. Spiazzata dalla domanda, l’ospite di “Verissimo” aveva fornito una risposta che non mancò di lasciare di sasso i telespettatori di Canale Cinque: c’entravano i suoi figli.

Barbara D’Urso, verità sconvolgente sui figli: “se lo faccio è per loro”. Ora sappiamo ogni cosa

“Come sono nati il ‘caffeuccio’, ‘ragazziii’ e gli altri tuoi tormentoni?“: questa la prima domanda che Silvia Toffanin aveva posto a Barbara D’Urso, durante l’intervista di “Verissimo” andata in onda qualche mese fa. La conduttrice partenopea, che non si aspettava certamente un simile esordio, aveva replicato con entusiasmo al quesito della collega.

“‘Ragazziii’ nacque perché era il 2002 e io avevo ancora i miei figli piccoli” – aveva spiegato la padrona di casa di “Pomeriggio 5”, che nel parlare di Giammauro ed Emanuele era parsa visibilmente emozionata.

“Li chiamavo in questo modo per casa” aveva aggiunto la D’Urso, che nei riguardi dei figli ha sempre ammesso di avere un vero e proprio debole. Tutt’altra origine, come da lei stessa svelato, avrebbe invece il termine “caffeuccio“, che Barbara avrebbe preso in prestito dalla sua amica del cuore.

“Angelica, la mia migliore amica, lo utilizza sempre” svelò la conduttrice, che con queste affermazioni aveva permesso ai telespettatori di scoprire un lato letteralmente inedito di sé.