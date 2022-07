Ilary Blasi, come sta trascorrendo questi primi giorni lontana da Totti? La foto apparsa sui social è inaspettata e non manca di far riflettere…

In questi primi giorni di lontananza, Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno comportando in maniera diametralmente opposta. Mentre l’ex calciatore sembra stia centellinando le sue pubblicazioni sui social, la conduttrice, all’opposto, sta condividendo ogni singolo istante del suo safari in Tanzania con tanto di figli al seguito.

Un dolore che indubbiamente accomuna i due ex coniugi, quello della separazione, ma che la Blasi parrebbe voler occultare o addirittura superare nel più breve tempo possibile. Dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà, Ilary desidererebbe tornare alla normalità e riprendere la sua vita di sempre.

Gli ultimi scatti comparsi attraverso le stories di Instagram, d’altro canto, non hanno mancato di lasciarci a bocca aperta. Non ci saremmo mai aspettati che Ilary, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della rottura con Totti, si mostrasse così…

Ilary Blasi, ecco come appare lontana da Totti: non potevamo aspettarcelo così presto… – FOTO

La reazione di Ilary Blasi alla fine dell’amore con Francesco Totti è quanto mai assurda e inaspettata. Non ci saremmo mai immaginati che la conduttrice, nel bel mezzo di un periodo sicuramente difficoltoso per lei e per i suoi figli, continuasse a postare sui social come se nulla fosse accaduto.

Eppure, le foto apparse di recente tramite le Instagram stories ci mostrano una Ilary tutt’altro che sofferente o abbattuta. La presentatrice, in Tanzania, sembra divertirsi e rilassarsi più che in qualsiasi altro luogo.

L’immagine che vi abbiamo proposto risale proprio alla serata di ieri. L’ex di Totti, con indosso un abito dal design pazzesco, di colore viola, ostenta tutta la propria bellezza mozzafiato attraverso una posa sublime. Lontana dal “pupone”, la presentatrice torna a brillare come un tempo e a dar sfoggio della sua sensualità travolgente.

La Blasi, stando a quel che trapela mediante i social media, sta affrontando con grande forza e con coraggio il dramma della separazione. I suoi figli, che si mostrano sempre al suo fianco, non mancano di farle arrivare tutto il sostegno di cui ha bisogno.