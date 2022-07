Ilary Blasi è nel mirino da giorni a seguito del suo addio con Totti. Tra indiscrezioni e continue fughe di notizie, arriva una confessione inaspettata da parte di una sua collega.

Dopo 20 anni di storia e 17 anni di matrimonio, si è chiusa per sempre la favola tra Ilary Blasi e Totti. Da giorni non si parla d’altro che della fine dell’amore della storica coppia, tra le più amate dagli italiani.

Se mesi fa si sono diffuse notizie sulla presunta crisi tra il Pupone e la conduttrice, i diretti interessati hanno smentito tutto, puntando il dito contro i media accusandoli di aver preso un buco nell’acqua.

Qualcosa non è andato tuttavia per il verso giusto, visto che con un comunicato stampa congiunto hanno ufficializzato di recente il loro addio, gettando nello sconforto i fan. Da quel momento l’attenzione mediatica si è focalizzata su di loro – e su Noemi Bocchi, la nuova fiamma dell’ex calciatore – con continue indiscrezioni.

Conoscenti, fan e colleghi hanno detto la loro sua questa fine amara che sembra chiudere un’era: arriva una nuova confessione clamorosa da parte di una collega della conduttrice.

Ilary Blasi, reazione inaspettata: la collega confessa un retroscena clamoroso

Tutta d’un pezzo. Così è stata descritta Ilary Blasi da una collega con cui ha lavorato a stretto contatto negli ultimi mesi.

Si tratta di Vladimir Luxuria che ha vestito i panni di opinionista nell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi” terminata un mese fa, periodo in cui si presume che le cose tra Ilary e Totti fossero già critiche. La Luxuria ha confessato la reazione di Ilary in quei giorni, svelando come abbia dimostrato un temperamento molto forte.

“È una tosta“, le parole dell’opinionista che ha descritto la Blasi come una donna forte e sempre positiva.

Inoltre ha anche svelato come negli scorsi mesi non abbia mai fatto pesare la sua situazione personale e come non sia trapelato nulla, restando sempre concentrata sul suo lavoro.