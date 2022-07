Miriam Leone, incontro epocale e presenza a sorpresa – FOTO

Miriam Leone sprizza felicità da tutti i pori per un incontro davvero speciale, l’attrice al settimo cielo: guardate con chi è

E’ stata un’altra stagione di grandi soddisfazioni personali e professionali per Miriam Leone. L’attrice siciliana si conferma una delle presenze più amate sul grande schermo e più seguite sui social.

Le ultime pellicole che hanno visto protagonista l’ex Miss Italia hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico. E’ stato così per ‘Diabolik‘ e ‘Corro da te‘, per i quali ha ricevuto anche importanti riconoscimenti dalla critica. Vale a dire, il premio ‘Anna Magnani‘ al Festival di Bari per Diabolik e il Nastro d’Argento per Corro da te.

Solo conferme, insomma, per una delle interpreti cinematografiche di maggior spessore e di maggior fascino di questi anni. Miriam conquista al primo sguardo per il perfetto mix di sensualità, classe e semplicità, che non lascia mai indifferenti gli ammiratori. E che le vale tantissimi ammiratori sui social: oltre un milione e mezzo di followers su Instagram.

In questa estate, Miriam si sta concedendo alcuni preziosi momenti di relax e di svago. E in uno di questi, la vediamo felicissima, al settimo cielo, insieme a una presenza che sorprende tutti i fan.

Miriam Leone, sorriso contagioso e infinito e luce negli occhi per il protagonista inatteso

Con lei, c’è infatti Max Pezzali, cantante amatissimo ormai da generazioni e protagonista di un concerto a Milano, nello stadio di San Siro, che è stato un evento di grandissimo successo. Una performance acclamatissima dai numerosi fan accorsi per non perdersi l’avvenimento.

Tra questi fan sfegatati, anche la stessa Miriam, che è riuscita a scattare una foto con il suo idolo e non riesce a trattenere una espressione gioiosa e un sorriso contagioso.

“Gli anni del tranquillo siam qui noi – scrive nel post su Instagram, citando una celebre canzone – Grazie super Max per la cantata epocale!”. Una serata davvero da ricordare, per lei e per tutti gli spettatori che erano a uno dei concerti più attesi di questa estate.