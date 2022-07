Oviesse. Per la nuova apertura in città, sceglie il posto più bello

La nota catena di abbigliamento apre un suo punto vendita in una zona amatissima dagli italiani e meta di molti turisti. Ecco dove…

Sale a mille il numero di negozi presenti in Italia, marchiati OVS. La nuova apertura in una delle città più popolose d’Italia ha ottenuto ottime risposte.

Duemila metri quadri di superfice che si sviluppano su due piani, design all’avanguardia che rendono il punto vendita un luogo piacevole in cui intrattenersi a prescindere dall’acquisto immediato.

Inoltre questo nuovo negozio consente di ordinare in tempo reale e con un click il capo desiderato con la possibilità di ritirarlo nello store oppure di riceverlo direttamente a casa.

Tra i primissimi ad essere abilitato come hub per la distribuzione degli ordini e-commerce su tutto il territorio, grazie alla nuova piattaforma omnichannel in cloud.

Posizione strategica per il nuovo punto vendita

Il punto vendita è indirizzato all’ecosostenibilità grazie all’uso di materiali plastic-free, ai legni certificati FSC, alle piante e all’illuminazione a basso consumo energetico.

Il nuovo negozio tratta capi da donna, uomo, bambino, accessori e profumeria. Offre servizi come sartoria, nursery e un’area ludica per i bambini.

23 sono i dipendenti occupati in questo punto vendita.

Ma qual è il luogo che ospita questo store? Precisamente Via Scarlatti, al Vomero, A Napoli.

Una delle più belle vie dello shopping d’Italia accanto a icone internazionali e brand di ricerca.

Il direttore retail di OVS, Carmine Di Virgilio, presenta il nuovo progetto ai microfoni di ”Napoli Today”: ‘Il nuovo negozio di Napoli rappresenta un importante passaggio della nostra storia.”

E spiega anche il perché: “Da un lato infatti con la nuova apertura sale a mille il numero di negozi presenti in Italia, proprio in una regione che già detiene il primato del maggior numero di store sul proprio territorio.”

Un grande risultato questo che “testimonia il forte legame di OVS con Napoli e i suoi cittadini”.

Ma perché proprio la città di Napoli per questo passaggio importante? “Abbiamo scelto Napoli per presentare il nostro nuovo concept di OVS piattaforma multimarca, con una selezione di brand in grado di soddisfare i pubblici più diversi”.