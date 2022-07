Tempo di bufera per la Royal Family, a Palazzo scoppia il dramma. Accade l’inaspettato, grande sofferenza: cosa sta succedendo. Retroscena agghiacciante.

Dolore e grande sofferenza. Questi i sentimenti che hanno preso piede nella Royal Family portando a vivere un periodo molto buio: tutti i reali sono stati colpiti da questa fase negativa, ma in particolare un Royal nello specifico sta soffrendo molto.

A determinare questo dolore sarebbe un reale sulla bocca di tutti negli ultimi anni: si tratta di Harry, considerato Duca ribelle da quando ha detto addio a Palazzo al fianco della sua Meghan nel 2020.

Da quel momento è stato un susseguirsi di tensioni, in cui litigi, silenzi, accuse e screzi si sono alternati, rendendo sempre più ostico il rapporto tra i Sussex e i reali inglesi. Se la faida reale per un attimo si è interrotta a seguito della partecipazione di Harry e la Markle al Giubileo di Platino, le cose non sono andate come sperato.

A Londra i Duchi sono addirittura partiti prima della fine dei festeggiamenti dei 70 anni di trono della Regina Elisabetta in quanto si sono sentiti messi all’angolo, non trovandosi a loro agio tra i parenti. In particolare tra questi una grande freddezza si è percepita tra Harry e il fratello William nonché Kate Middleton, tanto che non si sono rivolti parola. Proprio questa credine ha portato grande sofferenza a Palazzo, determinando a una drastica decisione.

Royal Family nel dramma: triste epilogo, cosa sta succedendo

Il rapporto sempre più difficile tra Harry e la Royal Family sta impattando sulla psiche di tutti i parenti.

Oltre alla Regina e il Principe Carlo, a patire molto di queste tensioni è William: un tempo legatissimo con il fratello minore, le difficoltà che ormai dominano il loro rapporto lo hanno portato ad affrontare un vero e proprio lutto.

In particolare è emerso come William abbia preso una decisione per riuscire a fare i conti con questo dispiacere: andare in terapia. Affidatosi alle mani di un professionista, sembra che stiano finalmente guardando in faccia il forte dolore derivante dalle tensioni tra i Sussex e la sua famiglia.

Un forte dolore che si aggiunge a sofferenze passate dettate dai problemi coniugali tra il Principe Carlo e Lady Diana – nonché l’ombra di Camilla – e la morte della madre quando era appena adolescente. A spingere William a intraprendere questo percorso è stata la moglie Kate Middleton, sempre al suo fianco in ogni difficoltà.