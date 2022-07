“Vado avanti, sì, ma con una ferita sul cuore”. Rivelata da Carlo Conti la disperazione di chi ha accompagnato Fabrizio Frizzi fino alla fine.

Fabrizio Frizzi, conduttore televisivo e attore, a causa della sua morte avvenuta solo qualche anno fa, 26 marzo 2018, ha lasciato un grande vuoto nel panorama televisivo italiano. Ha riempito il cuore non solo dei colleghi bensì quello dei telespettatori.

Il pubblico, in studio e da casa, aspettava l’atteso appuntamento del programma Rai “L’Eredità” per sfidarsi in famiglia con le domande del telequiz ed essere contagiati dalla simpatia genuina del compianto conduttore.

Il decesso di Fabrizio ha investito di silenzio e disperazione lo studio della Rai. In lutto ogni collaboratore, nonché ogni persona che lavorando insieme all’allora conduttore aveva instaurato un legame ben oltre la professionalità.

Amicizia, amore e tanta emozione, questo è ciò che mostra il vuoto lasciato da Frizzi, presente, ora, nei ricordi delle persone.

Dopo lunghi silenzi il VIDEO di Carlo Conti: “grazie per essergli stato accanto, sempre…”

Il noto conduttore toscano, senza giri di parole e con voce strozzata, ricorda il legame fortissimo con il collega Fabrizio Frizzi. I due presentatori erano uniti non solo professionalmente ma soprattutto da una forte amicizia, definita “fraterna” da Carlo Conti stesso.

Il presentatore toscano ha preso in mano le chiavi dello Studio Rai e dopo il decesso dell’amico ne ha condotto il quiz televisivo. Chiavi che hanno pesato ad ogni apertura, una ferita che si riapriva ogni giorno alla messa in onda dell’Eredità.

Carlo Conti, ricordando che le parole molte volte né alleviano né hanno la capacità di riempire un vuoto, causa di un dolore incomprensibile, fa notare un’importante presenza.

Lo stesso silenzio che avvolge lo studio è ricco degli attimi vissuti in quello stesso spazio. L’esperienza lavorativa e personale di Fabrizio Frizzi seppur si sia arrestata, ammutolendosi nel programma, è viva nei ricordi, riempiendo lo show.

Questo è il motivo per cui è necessario ringraziare il pilastro dello Studio Rai che ha sorretto, accompagnato e permesso il realizzarsi delle esperienze di vita del compianto conduttore.

Quello di Carlo Conti è un “grazie” universale, dal pubblico ai più intimi collaboratori Rai, i quali compongono la grande struttura televisiva, per molto tempo condotta e amata da Fabrizio Frizzi.