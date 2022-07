La storia di Zia Mara amata sempre di più dagli italiani è ricca di avventure, tra cui la storia drammatica legata alla nascita della figlia.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri è nata a Venezia nell’ottobre del 1950. Una vita tra conduzione TV, spettacolo, cinema e moda italiana. Si tratta della conduttrice storica del programma RAI in onda su RAI 1 dagli anni Novanta “Domenica IN”. Una storia fatta di talento e passione per lo spettacolo costellata anche di piccoli particolari personali e familiari.

Dopo aver alternato la carriera di attrice a quella di conduttrice, Mara Venier si sarebbe poi dedicata dal 2015 in poi a condurre programmi popolari e seguiti da tutto il Paese. Quando il padre, nel 1955, trova lavoro come ferroviere a Mestre, la famiglia si trasferisce in un palazzo popolare delle Ferrovie dello Stato. Ad appena 17 anni Mara rimane incinta del fidanzato Francesco Ferracini, modello veneziano che si era trasferito a Milano. Mara Venier lo segue a Milano e lì scopre il piccolo dilemma legato alla sua gravidanza.

Tra tensioni clericali e un matrimonio riparatore, la figlia di Mara Venier rischiava di non nascere

Un’epoca in cui la Chiesa dettava le regole relativamente a figli, matrimoni e gravidanze, la giovane conduttrice Mara Venier si trova ad affrontare il parere contrario di Don Gino Trevisan.

Nonostante questo, Mara ricorre subito ai ripari e il 13 giugno 1968 contrae un matrimonio riparatore e mette al sicuro la sua gravidanza da occhi indiscreti. I suoi genitori, durante la cerimonia, firmarono al suo posto dato che la giovane Venier era ancora minorenne.

Nasce così ad ottobre, tra tensioni legate alla Chiesa Cattolica e il matrimonio effettuato in corsa, la piccola Elisabetta Ferracini. Un nome che deriva dalla suora che avrebbe battezzato la piccola non appena nata. Una bambina che è nata prematura e cagionevole. Sul nome di cui Mara e Francesco non avevano idea è venuta in soccorso la suora che avrebbe battezzato immediatamente la piccola,