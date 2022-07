Primark, attesa finita: apre lo store in città. La gente è impazzita

Primark, la catena irlandese è pronta ad inaugurare un nuovo store in una nota città italiana: l’attesa è finita e i clienti non stanno più nella pelle!

È tutto pronto per l’inaugurazione di uno nuovo store Primark in Italia. La catena fondata a Dublino nel 1969 è sbarcata nel Bel Paese con netto ritardo rispetto ad altre Nazioni, eppure il suo successo non ha mancato di raggiungere vette a dir poco impreviste.

Dal 2016, l’azienda irlandese ha aperto ben 8 punti vendita in alcune delle più note città italiane, dove la novità è stata accolta più che clamorosamente dai clienti. Quest’ultimi, infatti, possono contare su Primark per soddisfare una vasta gamma di bisogni, che vanno dall’acquisto di capi d’abbigliamento a complementi d’arredo e decorazioni per la casa.

Proprio nella giornata di domani, la catena inaugurerà un nuovo negozio in una delle città più famose dell’Abruzzo. Migliaia di potenziali acquirenti non starebbero più nella pelle, ormai manca davvero pochissimo.

Primark, attesa finita: apre il nuovo store a Chieti. La gente è impazzita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primark (@primark)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano colpito dal lutto più atroce. L’espressione dice tutto, è devastato – FOTO

Il centro commerciale Megalò, situato in provincia di Chieti, si arricchisce di un nuovo store che starebbe già facendo gola a moltissimi acquirenti. Proprio nella giornata di domani, martedì 19 luglio, verrà infatti inaugurato il punto vendita di Primark, la catena fondata in Irlanda nel 1969.

Pietro Mauro, direttore del centro commerciale abruzzese, ha commentato con queste parole l’apertura dello store del noto marchio: “Primark non farà che consolidare Megalò come luogo primario dello shopping a livello regionale ed extra regionale“.

Un evento attesissimo, dunque, in vista del quale è stato deciso di potenziare il personale e di organizzare una lunga serie di eventi, che non mancheranno di intrattenere i visitatori. Primark, sbarcato a Chieti, offrirà ai clienti la possibilità di rinnovare il guardaroba a prezzi letteralmente stracciati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Telefonino, ti sveliamo perché ti sta rovinando il cervello: gli esperti ci mettono in guardia

Un evento che la comunità attendeva con ansia e che verrà sicuramente accolto con l’entusiasmo che merita. Il colosso irlandese, gradualmente, sta imponendo la propria linea imprenditoriale anche nel nostro Paese, con risultati senza dubbio formidabili.