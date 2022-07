Ambra Angiolini è un vulcano in piena, il reggiseno si alza e mostra il paradiso: “Sei come l’aceto di Modena…più invecchi…” – FOTO

La showgirl si trova in vacanza nell’Isola di Eea, ovvero a San Felice Circeo, dove è immersa nell’azzurro del mare che sovrasta e cattura le menti ed i cuori di tutti i suoi villeggianti.

Ambra Angiolini poche ore fa ha pubblicato un post che descrive tramite un carosello di diverse foto, alcuni attimi salienti degli ultimi giorni, accanto alle persone che ama di più e che sono lì con lei.

“Parti con una valigia e quando torni non basta più…da tutti i sogni che mi sono stati regalati. Grazie!”, si legge nella didascalia presente e che menziona una serie di amici di viaggio che le hanno regalato tanto e che saranno il suo bagaglio di ricordi per molto tempo.

I follower di Ambra sono letteralmente esplosi non appena hanno visto le foto: “Stupenda Ambra dentro e fuori! Da sempre❤️🙌”, “💖🙏😊 Non fermarti mai”, “Sembra la stessa location dove avete fatto immaturi il viaggio❤️”, “Eh ma che cosa le vuoi dire❤️è come l’aceto balsamico della mia Modena: più invecchia più diventa prezioso ❤️”. Vi sveliamo il perché cotanto entusiasmo.

Ambra Angiolini miete vittime, avete visto che fisico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Due foto ed un breve video del terrazzino della casa vacanze in cui si trova e che dà direttamente sul mare cristallino di sotto.

Le foto invece sono in inno alla seduzione, con Ambra che si mostra in bikini prima di spalle con sguardo serioso e ammaliante dopo aver bevuto una birra in compagnia e poi frontale, possente e magnetica mentre sfoggia un fisico da urlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano colpito dal lutto più atroce. L’espressione dice tutto, è devastato – FOTO

Indossa uno slip sgambato ed un reggiseno legato sui fianchi con le coppe a triangolo però leggermente sollevate in alto, tanto da mostrare un accenno di pelle del seno come vige di moda tra le giovanissime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Primark, attesa finita: apre lo store in città. La gente è impazzita

Lei non ha più 20 anni ma dimostra un tale fascino che molte sue colleghe faticano a competerle, anche stavolta vince senza fatica nella competizione in termini di bellezza.