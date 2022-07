Blatte in bagno, come eliminarle definitivamente? Corriamo ai ripari con questi trucchi facilissimi

Basta poco per evitare il problema blatte ed arrivare ad infestare completamente casa. Fate attenzione a questi angoli della vostra abitazione ed il gioco è fatto.

Estate non vuol dire solo uscite con gli amici, gite al mare o montagna, giornate più lunghe e dolce far niente. Per molte persone si materializza anche l’incubo blatte che con il caldo sono più agguerrite che mai, comportando non pochi disagi in termini di serenità domestica.

Le blatte, o scarafaggi, sono una vera seccatura che potrebbe comportare problemi seri se non si previene tempestivamente il loro ingresso in casa, in particolar modo in bagno dove trovano un luogo sicuro e idoneo alla loro proliferazione.

Qui infatti non solo hanno l’acqua per sopravvivere, ma anche una condizione di umidità tale per cui si sentono al riparo, lontani dall’occhio di possibili predatori esterni. Ma come evitare che arrivino nel nostro bagno? Esistono dei trucchetti indispensabili da tenere sempre in considerazione.

Scarafaggi in bagno, come prevenire l’infestazione in tutta la casa

Tendono ad arrivare in bagno risalendo dalle tubature del lavandino oppure dalle fessure di porte e finestre vecchie. Queste sono davvero pericolose perché possono portare in casa microrganismo patogeni che hanno incontrato lungo il loro percorso di risalita dalle tubature, quindi ecco cosa occorre fare per evitare che arrivino nei luoghi abitati delle nostre abitazioni.

La prima cosa è controllare che non vi siano fessure tra i tubi dell’acqua e il muro ma anche negli scarichi della cucina, in secondo luogo effettuare un trattamento preventivo con apposito insetticida intorno alla casa almeno una volta l’anno, meglio nei pozzetti fognari e tombini.

Altro accorgimento è quello di usare un battiscopa sulle pareti, portare fuori sempre l’immondizia almeno ogni due giorni ed eliminare eventuali briciole da terra che potrebbero richiamarle in casa.

Se però ne avete vista girare indisturbata una in casa, allora la prima cosa è collocare trappole collanti sul pavimento. Ricordatevi però anche di igienizzare i sanitari con candeggina tale che l’odore possa stordire gli animali e chiamare dei disinfestatori se la situazione inizia a degenerare.

Come trucchetto fai da te, da usare come miscela incredibile contro le blatte anche 400 ml di acqua, 100 g di Sapone di Marsiglia grattugiato e 5 gocce di olio di Neem.

Mescolare questi ingredienti tra di loro e inserirli in una bottiglia spray, basterà spruzzare questa miscela direttamente sugli insetti, oppure nei principali punti di interesse in modo da ucciderli subito ed evitare la loro proliferazione in bagno.