In un carcere femminile del New Jersey si è verificato l’inaspettato: tra le celle la detenuta trans Demi Minor ha messo incinte due donne.

27 anni, trans e americana. Detenuta presso il carcere femminile Edna Mahan Correctional Facility di Clinton, Demi Minor è stata trasferita a seguito di un accadimento inaspettato che sta facendo il giro del mondo.

Una vicenda che ha catalizzato i media a livello globale, ripresa dalla stampa. Si tratta di un evento molto controverso che ha portato a un retroscena senza precedenti.

La giovane – sta scontando una pena di 30 anni per omicidio colposo – dall’inizio dell’anno ha messo incinte due compagne di carcere, che avrebbero avuto entrambe con lei rapporti consenzienti. Non sono ancora pervenute informazioni se le dirette interessanti desiderino proseguire la gravidanza: intanto a seguito dell’evento è scattato un immediato provvedimento.

Detenuta trans: mette incinte due compagne, le conseguenze

Demir Minor è stata trasferita dopo aver messo incinte due compagne di cella. Dal carcere femminile Edna Mahan Correctional Facility di Clinton è stata spostata al Garden State Youth Correctional Facility (avente sede nella contea di Burlington). Secondo la 27enne durante lo spostamento sarebbe stata picchiata: pertanto sui social avrebbe scritto “Justice for Demi”.

La Minor ha fatto parte del gruppo detenute trans, circa 27, che a seguito dell’azione politica gender sono state ospitate all’Edna i cui risiedono più di 800 donne: un risultato ottenuto a seguito di una lunga lotta pubblica capitanata da un trash e da un’associazione. Nel carcere femminile in cui stava scontando la pena non era prevista la possibilità di mettere in atto un intervento per completare la riassegnazione di genere.

Messe incinte le due compagna, rimane il dubbio sia sul fatto se le donne terranno i figli di cui sono in dolce attesa, sia se siano state messe incinta dallo stesso trash, da verificare con ulteriori accertamenti.