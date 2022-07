Cosa si nasconde dietro la foto spuntata fuori all’improvviso che immortalerebbe l’ex capitano della Roma ripreso mentre bacia la sua amante?

L’Italia si sa, è il Paese delle polemiche, in cui la benzina al fuoco è spesso data da notizie inventate e montate e passaparola che hanno tanto il sapore di quel vecchio gioco del telefono senza fili che riportava informazioni alla fine sempre sfalsate rispetto a quelle emesse dal suo mandante iniziale.

È quello che sembra accaduto alla vicenda Ilary Blasi e Francesco Totti, ora al centro della cronaca scandalistica che dopo il loro annuncio di separazione si è scagliata in una battaglia titanica all’ultimo sangue nella speranza di tirare fuori il coniglio dal cilindro.

Pur di far notizia i giornali si inventano di sana pianta anche le meschinità più assurde, senza interpellare i diretti interessati che ad oggi vogliono solo essere lasciati soli nel loro dolore di coppia in fase di divorzio.

Quindi cosa c’è di vero dietro la fantomatica foto che descriverebbe il Pupone intento a baciare la sua nuova fiamma? Un bel nulla, e vi sveliamo subito il perché.

Francesco Totti nel mirino, tutta le verità a monte della foto-scandalo con Noemi

Che nella vita di Ilary e Francesco ci siano altre persone al momento è molto probabile. Di Ilary si parla addirittura di più nomi noti dello showbiz nazionale, con personalità quali Alessio La Padula, ballerino di “Amici” di 26 anni, ma anche dell’imprenditore Luca Marinelli.

Per Totti invece il nome è solo uno: Noemi Bocchi classe 1988. E proprio con lei sta circolando una foto di un bacio rovente scattato all’imbrunire con vista su Roma. Peccato che questa foto, montata ad hoc per dare quella già ricordata benzina al fuoco, non sia altro che il ritratto personale del 2018 del Pupone con la ormai ex moglie Ilary.

Lo scatto però era un loro ricordo privato che misteriosamente è stato condiviso in una serie di profili fake costruiti a nome della nuova amante Noemi, non si sa da chi, ma con il solo scopo di creare ancora più enfasi alla faccenda.

Non ci resta che attendere qualche mese per capire, una volta che le acque si saranno calmate, come stanno davvero le cose tra loro e chi sono le nuove rispettive fiamme di Ilary e Totti.