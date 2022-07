La sovrana di Spagna ha indossato ai National Culture Awards l’eleganza sartoriale francese e fiumi di tulle. La trasparenza non è mai stata così chic.

Letizia Ortiz, accompagnata dal marito re Felipe VI, ha partecipato il 13 luglio all’evento tenutosi al museo El Prado della capitale spagnola. La regina, iconica bellezza, incarna a tutti gli effetti l’eleganza e raffinatezza del suo stesso titolo. L’abito indossato esalta, nonostante le trasparenze del tessuto, una regalità d’altri tempi.

Letizia di Spagna inonda il museo di Madrid di classe e il suo è subito di tendenza. La regina sceglie un modello del brand parigino Maje; un abito chemisier dalle maniche lunghe e dal colore in voga rosa antico.

Organza e volume segnano di eleganza il look della sovrana di Spagna, accentuando la struttura principesca del vestito attraverso una sottile cintura in vita. Tuttavia l’abito era già stato indossato da Letizia, ora appare diverso in quanto sono state effettuate delle modifiche. La motivazione del design differente rivela un nuovo lato di nobiltà.

L’abito di Letizia di Spagna è il nuovo TREND dell’estate 2022

Il capo sartoriale color confetto sfoggiato dalla regnante, indossato già per una visita di Stato a Cuba nel 2019, è visibilmente trasparente per il materiale in cui è intessuto. La modifica effettuata per attenuare il nude look è ottenuta grazie all’inserimento di una sottoveste, sensualmente indossata dal Letizia.

La lingerie indossata sotto lo strato di organza rende il capo versatile, adattabile nei più differenti ambienti e fasce orarie della giornata. L’abito chemisier è tra gli indumenti di tendenza 2022 per la sua intercambiabilità di look.

Casual e fresco durante il giorno, dallo stile estivo e comodo per passeggiare in riva al mare. Come d’incanto si può trasformare in uno splendido abito da sera, sensuale e raffinato, regalando giochi di luce con le trasparenze.

La regina di Spagna si rivela indiscutibilmente la più chic e soprattutto una sovrana anche nel mondo della moda. Un informale abito, reso perfetto per un’occasione mondana e arricchito di unicità per la modifica effettuata.

Letizia completa la sua raffinata immagine con degli orecchini lucenti e cangianti per le pietre colorate, firmati Tous Jewelry e sceglie delle décolleté anch’esse trasparenti, perfettamente in linea con l’abito.

Regalità. Ecco ciò che la regnante apporta al look selezionato per l’evento svolto nel museo di Madrid, non solo nel titolo posseduto, bensì quella che mostra indossando qualsiasi dei suoi capi d’abbigliamento.