Rosalinda Cannavò stravolta, la colpa è tutta del fidanzato Andrea Zenga: quello che le avrebbe fatto va oltre l’immaginazione

Questa volta Andrea Zenga l’avrebbe combinata grossa alla sua Rosalinda Cannavò. La coppia, insieme da più di un anno, convive a Milano ormai da qualche tempo e sembra piuttosto affiatata. Solo di recente, i due hanno raggiunto le Marche per trascorrere alcuni momenti di relax in spiaggia, lontani da tutto e da tutti.

La conduttrice, che non manca di esternare apertamente l’amore che prova per il compagno, ha lasciato i suoi followers di stucco con uno dei suoi ultimi post. Quanto rivelato a proposito di Zenga va ben oltre l’immaginazione: chi l’avrebbe mai detto!

Rosalinda Cannavò stravolta, è tutta colpa di Andrea Zenga | Ecco cosa le avrebbe fatto

Il lungo messaggio che l’attrice siciliana ha pubblicato all’interno di un Reel di Instagram vi lascerà sicuramente senza fiato. Si tratta di una dolcissima dedica d’amore indirizzata proprio al fidanzato Andrea Zenga.

La Cannavò, che convive con il compagno ormai da diverso tempo, ne ha esaltato le qualità umane e caratteriali. A detta dell’attrice, Zenga sarebbe arrivato proprio per “stravolgerle la vita” e “renderla migliore“.

Il figlio dell’ex portiere Walter avrebbe, dalla sua, una personalità determinata e forte che lo renderebbe il compagno ideale della bellissima attrice. La sua educazione ed umiltà, la premura con cui Andrea si occupa di Rosalinda fanno sentire l’attrice immensamente fortunata.

“È davvero unico, non ho mai trovato una persona come lui” ha ribadito l’ex gieffina, che sembra letteralmente venerare il suo fidanzato. I fan, che li supportano ormai da parecchio tempo, attendono con ansia il giorno in cui Rosalinda e Andrea decideranno di allargare la famiglia.

Al momento, in realtà, tutte le energie degli “Zengavò” sono concentrate sul piccolo Chinu, il cucciolo che la coppia ha adottato qualche mese fa. Indubbiamente, qualora i due fidanzati dovessero decidere di diventare genitori, i primi a saperlo saranno sicuramente i loro ammiratori.