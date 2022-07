Royal Family, “vacanze da poveri” per William e Kate: ecco dove trascorreranno l’estate i duchi di Cambridge

Hanno scelto di andare in vacanza in una meta estiva decisamente inusuale per i regnanti inglesi, la decisione ha fatto sussultare molti.

I due sposi sono sempre più propensi a condurre una vita modesta rispetto ai loro predecessori e alla stessa Regina Elisabetta che invece non vuole muovere un passo verso la possibilità di adattamento ai dettami moderni sempre più presenti anche dentro Palazzo.

Ci hanno pensato bene quindi Kate e William allora, che negli ultimi anni si sono fatti partecipi di grandi novità compiute dentro e fuori le mura di Corte.

Solo per citarne alcuni, il recente trasferimento da Kensigton Palace a Anmer Hall nel Norfolk, una più modesta dimora privata con una sola governante ed un cuoco. Ma anche la decisione di indossare abiti mass market da parte della duchessa e l’incentivo a non usare più l’appellativo formale di “Duca e Duchessa” durante gli incontri pubblici, per essere chiamati invece solo William e Kate.

L’ultima grande novità comunicata da Palazzo invece riguarda la meta scelta per le vacanze della famiglia. Anche loro hanno dirottato per un luogo, per così dire, molto diverso rispetto le precedenti esperienze dei regnanti inglesi. Ecco dove andranno.

Kate e William hanno scelto la Cornovaglia, ecco il motivo

In questi anni li abbiamo visti andare in vacanza in alcune delle mete più lussuose del mondo, da Ibiza quando ancora erano poco più che adolescenti e dove lo zio di Kate aveva una bellissima villa sul mare, fino alla Tanzania, per non parlare delle Seychelles.

Non possiamo però scordarci che Kate e William ora sono genitori, e avere tre bambini piccoli può essere non poco impegnativo, anche se si è dei reali. Per questo hanno scelto di spostarsi per qualche settimana in Cornovaglia, più precisamente alle Isole Scilly.

Qui i due erano già stati nel 2019 e si erano innamorati del posto tranquillo immerso nel verde e la brughiera. Inoltre Harry e William vi avevano messo piede per la prima volta anche nel 1989 accompagnati da Carlo e Diana.

Una meta quindi cara ai reali che sperano forse di creare dei ricordi piacevoli dei figli George, Charlotte e Louis, che amano molto stare all’aperto con gli animali e andare a pesca. Una vacanza quindi “normale” all’insegna del relax familiare.