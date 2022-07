Totti – Ilary, c’è di mezzo Sabrina Ferilli: la notizia ha sconvolto tutti

Totti – Ilary, Sabrina Ferilli scende in campo e dice la sua. Il verdetto dell’attrice è chiaro: lo mostra a tutti con un video

Passano i giorni ma non si placano le indiscrezioni sul divorzio dell’anno. Totti e Ilary sono al centro della scena del gossip e dopo che lei è volata in Tanzania con i figli e lui è riapparso sui campi di padel, si guarda alla divisione dell’enorme patrimonio che li riguarda.

E poi c’è la foto apparsa sui social in cui Francesco bacia una donna e, anche se per poco, si è pensato fosse la sua nuova fiamma, Noemi. Nulla di tutto questo, solo una fake news. Non è altro che una vecchia foto nella quale il Pupone baciava la sua Ilary.

Ma a rialzare un nuovo polverone ci ha pensato Sabrina Ferilli che tramite i social ha condiviso un video “sospetto” schierandosi apertamente al fianco di uno dei due. Con chi? Ve lo sveliamo noi.

Totti – Ilary, e Sabrina Ferilli cosa c’entra? Ecco il VIDEO rivelazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Ferilli (@sabrina.ferilli.ufficiale)

La separazione Totti – Blasi è di certo una delle più eclatanti dello showbiz italiano e sulle tante indiscrezioni trapelate subito dopo l’ufficialità della notizia, si insinua anche la posizione di Sabrina Ferilli. La nota attrice, infatti, ha condiviso sui social un vecchio video che la vede in un simpatico momento televisivo insieme a Francesco Totti.

Si tratta di un esilarante momento di “House Party”, programma del 2016 di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nel quale la Ferilli e l’ex capitano della Roma sono in un letto verticale. Compito dell’attrice fare delle domande un po’ scomode all’ex della Blasi. Il frame scelto è quello in cui Sabrina chiede a Francesco: “Faresti uno spogliarello per me?”. E lui, indeciso, risponde: “Dipende”.

A corredo del video l’attrice ha scritto: “A proposito di…”. Ed è qui che in molti hanno visto il gesto come una presa di posizione della Sabrinona nazionale. Di certo non ha condiviso il video per puro divertimento. È palese che ha ripescato dal cassetto dei ricordi questa scena per mandare un chiaro messaggio proprio ora che Ilary e Francesco sono al centro del gossip.

L’idea che appare è che Sabrina Ferilli abbia voluto sostenere pubblicamente il Pupone in questa situazione delicata e dunque per una questione di incastri voltare le spalle alla conduttrice.