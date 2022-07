Pochi giorni sono bastati per ricaricare le pile e ripartire alla grande per la modella che si è rifugiata nell’Isola di Panarea dove ha stregato tutti.

Modella, attrice e conduttrice bergamasca classe 1988. Marica Pellegrinelli è salita alla ribalta per la relazione d’amore con Eros Ramazzotti intrapresa nel 2001 quando lei ancora era una giovane donna in piena crescita professionale.

Oggi si sta godendo non solo i figli Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, avuti con l’ex compagno, ma anche una nuova storia affettiva accanto al produttore musicale William Djoko.

Non sappiamo se con lui o solo con delle amiche sia volata a Panare la scorsa settimana per una vacanza lampo all’insegna del relax, lontano dal grigiore di Milano dove vive in pianta stabile.

Quel che è certo che il divertimento è stato ai massimi livelli, come dimostra lo scatto irriverente che Marica ha condiviso pochi giorni fa di ritorno dall’Isola. Si intitola infatti “Panarea unposted” lo splendido fermo immagine di lei che salta al rallentatore, vediamolo subito.

Marica Pellegrinelli, “Cosa c’è di meglio di…?”

“Cosa noto in questa estate 2022?” esordisce lei nella lunga didascalia che accompagna lo scatto al rallentatore sul molo di Panarea, mentre scatta in alto quasi a voler afferrare il cielo.

Jeans a vita alta neri sbiaditi, sneakers comode e crop top lilla. Capelli sciolti mossi dal forte vento marino e un sorriso contagioso che raccontano spensieratezza ai massimi livelli. È difficile tirare un bilancio dopo una vacanza così serena tornata alla sua vita quotidiana a Milano, ma Marica ha trovato le giuste parole per descriverla e farne un resoconto attento.

“Che viaggiare è diventato stressante, che i meccanismi che prima erano normali ora sembrano problemi — che queste energie talvolta m’influenzano quando invece per me è sempre stato semplice programmare e riprogrammare senza pesi sul cuore”.

Spiega che ogni volta che può viaggiare ha l’anima più grande di gioia, “più di ogni cosa materiale!”. I fan sono esplosi nel vederla così femminile, “Anima bella 🥰🌺”, “FA VO LO SA”, “…salta che ti passa…”, “Ti amo!”.