Silvia Toffanin in mezzo a Ilary e Totti. Il gesto clamoroso e inaspettato

Silvia Toffanin, dopo il silenzio si espone sulla separazione tra Ilary e Totti. Il gesto che spiega come stanno le cose

È passata poco più di una settimana dall’annuncio che ha scombussolato del tutto il mondo del gossip: l’addio definitivo, dopo i rumors di questo inverno, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Prima le indiscrezioni lanciate da Dagospia che ha parlato di un comunicato congiunto, poi due comunicazioni ufficiali separate e lapidarie per mettere la parola fine ad una storia durata 20 anni.

Dall’11 luglio ad oggi tantissime sono state le indiscrezioni, i rumors, le insinuazioni sull’ormai ex coppia mentre i diretti interessati si sono chiusi nel silenzio. Ilary con i figli è volata in Tanzania mentre Francesco si è visto sui campi di padel. Se per il Pupone il nome che circola è solo uno, sempre lo stesso, quello di Noemi Bocchi che gli avrebbe rubato il cuore, per la conduttrice Mediaset i volti, anche molti noti, sarebbero diversi come Marinelli e Spinalbese.

E gli amici dell’ormai ex copia più amata dello showbitz cosa dicono? Alex Nuccetelli, amico storico dell’ex calciatore si è espresso rivelando anche troppo. Silvia Toffanin, invece? Il gesto che ha fatto è davvero clamoroso.

Silvia Toffanin, su Ilary e Totti? Ecco cosa ha detto

La loro è un’amicizia che è nata tra lo studio e il dietro le quinte di “Passaparola” e che da allora non si è mai spezzata. Parliamo di Silvia Toffanin ed Ilary Blasi. Entrambe giovanissime hanno iniziato la loro carriera come letterine attivando un rapporto che negli anni non si è mai logorato, anzi è diventato più forte e maturo.

Proprio da Silvia Toffanin, nel salotto di “Verissimo”, Ilary Blasi aveva smentito per la prima volta, lo scorso inverno, la notizia di una presunta crisi con il marito. Si era affidata all’amica per parlare della sua famiglia e rispedire al mittente le accuse.

E ora che è tutto confermato che succede? Cosa dice lady Berlusconi? Proprio lei ha rispettato le richieste che la sua amica ha fatto alla stampa. La pagina social di “Verissimo”, infatti, non ha riportato nessuna indiscrezione sulla rottura Totti-Blasi, si è limitata a dare la notizia in modo lapidario senza aggiungere nulla.

In seguito, un unico post bello e commovente per celebrare l’amore di una mamma verso i propri figli. “Verissimo” su Instagram ha riportato il post di Ilary insieme ai suoi figli. “Ilary Blasi e la meravigliosa cartolina dalla Tanzania – scrivono dalla redazione – Mano nella mano con i suoi figli Cristian, Chanel e Isabel: ecco il dolcissimo momento che la conduttrice ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.”

Insomma Silvia Toffanin da vera amica quale è non ha lasciato inserire nessun dettaglio sulla separazione ma ha lanciato uno splendido omaggio alla sua dolce amica, magnifica mamma in vacanza con i suoi figli.