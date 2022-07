“Un Posto al Sole”, la vendetta di Lara: in arrivo il colpo di scena clamoroso

Un Posto al Sole: Lara Martinelli ha scoperto di Marina Giordano e Roberto Ferri, recandosi a Procida dove li ha visti intenti a scambiarsi un lungo bacio

Marina Giordano e Roberto Ferri sono ufficialmente ritornati insieme. Dopo i numerosi ostacoli che hanno dovuto affrontare nell’ultimo anno – o forse sarebbe meglio dire negli ultimi vent’anni – i due imprenditori hanno deciso di darsi un’altra chance e di viversi finalmente il loro amore che è sempre rimasto lì.

C’è solo un problema. Roberto pensa che Lara, la sua ex, aspetti un bambino da lui e per questo ha deciso di ospitarla in casa. Lara però ha perso il bambino, ma pur di non perdere pure Roberto, ha deciso di fare finta di essere ancora incinta e di procurarsi un bambino quando saranno finiti i nove mesi di gravidanza.

Un Posto al Sole: la vendetta di Lara Martinelli

Roberto, anche se sta per diventare di nuovo papà – o meglio, è quello che pensa – ha deciso di raggiungere Marina a Procida, dove insieme hanno vissuto dei giorni magici. Lara però lo ha seguito e li ha beccati mentre erano intenti a scambiarsi un lungo bacio.

Roberto e Marina torneranno a Napoli dopo questa piccola luna di miele improvvisata, entrambi felici e rilassati per i momenti che hanno vissuto insieme, e ad attenderli troveranno Lara che sta preparando una terribile vendetta.

Insomma le cose per i due innamorati non sembrano proprio voler andare nel verso giusto. Per questo è arrivato il momento di liberarsi di Lara, ma in che modo? Lo scopriremo presto.