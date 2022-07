Ha parlato della sua malattia Giorgio Panariello all’interno di un’ultima intervista: “piuttosto seria”, così lo showman l’avrebbe definita.

Il comico showman, cabarettista ed ex direttore artistico della 56esima edizione del “Festival Di Sanremo” di origini toscane, Giorgio Panariello, avrebbe raccontato in una recente intervista dell’insorgere di una malattia nella sua vita e che avrebbe a lungo sottovalutato.

Nato a Firenze e classe 1960, il versatile attore e regista per il piccolo e grande schermo vanta nella sua esperienza un solido e poliedrico bagaglio per quel che riguarda le sue esperienze in teatro, sin dall’inizio degli anni ’90. Panariello ha intrattenuto i telespettatori, soltanto nel 2021, con uno show originale ed esilarante.

Al fianco del collega romano Marco Giallini in “Lui È Peggio Di Me” – trasmesso in onda su Rai 2 – lo showman è tornato nell’avanspettacolo con un tocco di brio in più, lasciando per qualche tempo tra parentesi il suo già fortunato ruolo di giurato per il gettonato programma di “Tale E Quale Show” a cui ha preso parte nel corso di questi anni.

Giorgio Panariello, la malattia che ha sottovalutato a lungo: “è piuttosto seria”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michael Schumacher, il pianto in diretta tv della moglie sconvolge il pubblico: “Ci manca molto”

Un percorso sicuramente impegnativo, quello vissuto a tu per tu con la sua patologia. Avrebbe tenuto a spiegare così, lo showman, quale fosse la natura dei dolori e dei fastidi legati alla sua malattia.

L’attore di memorabili commedie avrebbe spiegato ai suoi fan di essersi reso conto che qualcosa non stesse procedendo per il verso giusto durante il periodo destinato alla messa appunto di una tournée.

I primi fastidi al collo e poi alla schiena avrebbero lasciato intuire all’artista che si potesse trattare semplicemente di una problematica legata ad un momentaneo periodo di stress. La quale si sarebbe successivamente riversata sul suo fisico. Poi invece, in seguito ad alcuni mirati accertamenti, sarebbe riuscito ad approfondire la questione.

“È piuttosto seria“, ha ammesso Panariello, dopo aver scoperto che si trattasse di “un’intenzione alla colonna vertebrale“. La spondilite anchilosante – in termini medici – è difatti una malattia reumatica, di natura cronica e autoimmune, che colpisce la spina dorsale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elodie e la confessione su Emma Marrone: ecco cosa le ho fatto veramente. La reazione della cantante

Per fortuna, nonostante lo showman avesse sottovalutato i disturbi in un primo momento, dopo un lungo periodo di trattamenti e di cure finalmente rivelatesi efficaci – accompagnate con un mirato e costante esercizio fisico – la situazione è nettamente migliorata.